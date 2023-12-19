Adana'daki hastane yangını sürüyor: Tüm bina alevlere teslim oldu

Yangın henüz kontrol altına alınamazken, hastanenin içerisinden patlamalar gelmeye devam ediyor. Polis çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Depoda bulunan kimyasallardan kaynaklı birden fazla patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) da yangına destek vermeye başladı.

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