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Gazze'de can kaybı 19 bin 667'ye yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 19 bin 667'ye, yaralı sayısının 52 bin 586'ya yükseldiğini açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2023 16:58, Son Güncelleme : 19 Aralık 2023 17:11
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Gazze'de can kaybı 19 bin 667'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 74'üncü günde devam ederken, can kaybı giderek artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saatte 214 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kişinin yaralandığını duyurdu. El Kudra, son verilerle birlikte Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 19 bin 667'ye, yaralı sayısının ise 52 bin 586'ya yükseldiğini belirtti.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki sağlık hizmetlerini hedef alarak binlerce yaralı, hamile, çocuk ve kronik hastanın sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılmasını amaçladığını belirten El Kudra, "İsrail işgal güçlerinin yaptığı katliamlara karşı dünyanın sessizliğine şaşırıyoruz" ifadelerini kullandı. El Kudra, Gazze'nin güneyindeki hastanelerin ise çok sayıda enfeksiyon vakası karşısında yetersiz durumda olduğunu, mevcut sınırlı imkanlarla hayat kurtarmak için hastalar arasında ayrım yapmaya çalıştığını vurguladı. El Kudra, "Gazze'nin güneyindeki hastanelerde yüzlerce ağır ve komplike yaralının yerde yatarak ameliyathane önünde beklemesi, onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Uluslararası kurumlara, hastanelere destek için acilen harekete geçme çağrısında bulunuyoruz" dedi. El Kudra ayrıca, İsrail'in 140 sağlık kuruluşunu hedef aldığını, 23 hastane ile 53 sağlık merkezinin kullanılamaz hale geldiğini aktardı. El Kudra, "Önceliğimiz 5 bin yaralının hayatını kaybetmeden yurt dışına tedaviye gönderilmesi" ifadelerini kullandı.

"Çocuk aşılarının sağlanması için ilgili yetkilileri derhal harekete geçmeye çağırıyoruz"

Gazze Şeridi'nde çocuk aşılarının tükenmesinin, özellikle barınma merkezlerindeki yeni doğanların sağlık durumunu kötüleştirdiğini vurgulayan El Kudra, "İlgili yetkilileri, aşıların sağlanması ve Gazze Şeridi'nin her noktasına ulaştırılması için derhal harekete geçmeye çağırıyoruz" dedi. El Kudra ayrıca barınma merkezlerinde 355 bin bulaşıcı hastalık vakasını tespit ettiğini, bu sayının çok daha yüksek olabileceğini kaydederek, "Uluslararası kurumlara, özellikle ihtiyaç duyulan barınma merkezlerinde 700 binden fazla çocuk, 50 bin hamile kadın, bin 100 diyaliz hastası, 350 kronik hasta ve binlerce yaralıya sağlık hizmeti sağlanması çağırısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Güvenli bir insani koridorun sağlanmasını talep ediyoruz"

İsrail'in Gazze'ye gönderilen tıbbi yardımları kontrol ettiğini, bunu özellikle bir silah olarak kullandığını söyleyen El Kudra, "Tıbbi malzeme ve yakıt girişini garanti altına alan güvenli bir insani koridorun sağlanmasını talep ediyoruz. İşgalin Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri kasıtlı olarak hizmet dışı bırakmasının ardından yaralıları, hastaları, hamileleri ve çocukları kurtarmak için Şifa Hastanesi'nin acilen yeniden faaliyete geçirilmesi konusunda uluslararası kurumları ilaç ve yakıt ihtiyaçlarının karşılanması için acil müdahale etmeye çağırıyoruz. Tüm ülkeleri ve uluslararası kurumları, yaralı ve hastaların kurtarılması için Gazze'nin kuzeyinde sahra hastaneleri kurmaya çağırıyoruz" dedi.

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