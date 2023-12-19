İsrail Gazze'de 20 bine yakın kişiyi katletti

Gazze'deki yıkım ve katliama rağmen İsrail'in saldırıları aralıksız devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının son 24 saatte 214 artarak 19 bin 667'ye yükseldiğini duyurdu.

7 Ekim'den bu yana 53 bin ton bombayla Gazze'yi yıktı ve katliam yaptı.

Hastaneler de İsrail saldırılarının hedefinde.

İsrail'in vurduğu 22 hastane ve 53 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı.

300 sağlık personeli, 32 sivil savunma görevlisi ve 96 gazeteci katledildi.

90 okul ve üniversite de hizmet veremez hale geldi.