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'Ya köpek ya ben' dedi, 9 yıllık evlilik bitti

İstanbul'da 9 yıllık evlilik, köpek nedeniyle başlayan kavga yüzünden boşanma kararıyla bitti. İddiaya göre V.S. isimli kişi, ilk evliliğinden olan kızı için sahiplendiği köpeği eve getirdi, eşi G.S. ise korktuğunu söyleyerek karşı çıktı. İkili arasındaki köpek inatlaşması, mahkemenin boşanma kararıyla bitti.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 19 Aralık 2023 16:08, Son Güncelleme : 19 Aralık 2023 17:04
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İstanbul Esenler'de yaşayan 9 yıllık evli çift, köpek yüzünden boşanma kararı aldı.

İddiaya göre olay, V.S. isimli kişinin ilk evliliğinden olan kızı için sahiplendiği köpeği eve getirmesiyle başladı. G.S. isimli kadın, bu duruma köpekten korktuğu gerekçesiyle karşı çıktı.

Çift arasında sık sık köpek tartışması yaşanmaya başlarken, G.S. "Ya ben ya köpek." diyerek rest çekti.

V.S. isimli adam, bunun üzerine mahkemeye başvurdu. Akşam'ın haberine göre; dilekçesinde "Köpeğe bakmak için eşimden boşanmak istiyorum." ifadesini kullanan V.S.'nin başvurusu, usule aykırı olduğu gerekçesiyle reddedildi.

Bunun üzerine G.S. eşine boşanma davası açtı. G.S., başvuru dilekçesinde eşinin kendisini köpeğe tercih etmesinden rencide olduğunu belirtti. G.S. dilekçesinde evde duramadığını belirterek, defalarca ağladığını yazdı.

Bakırköy 4. Aile Mahkemesi, kadını haklı buldu; çifti boşadı. V.S.'nin 20 bin lira maddi, 30 bin lira da manevi tazminat; aylık bin lira da nafaka ödemesine hükmetti.

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