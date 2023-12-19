FETÖ'den hapis cezası ile aranan ihraç kadın doktor yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün yürütmüş olduğu çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan, adli makamlarca '6 yıl 3 Ay' hapis cezası ile aranan ihraç doktor F.K.Ç yakalandı.

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