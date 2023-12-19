Moody's'ten Türkiye raporu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye için 'Kredi Görüşü' raporu yayımladı.

Sadece abonelerle paylaşılan raporda "Kredi görüşümüz, olumlu bir senaryoda bile toparlanması zaman alacak kurumsal ve yönetişim gücündeki erozyona karşı ekonomik gücü ve ılımlı borcu yansıtmaktadır" ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin kredi notunu "B3" olarak değerlendiriliyor

Moody's, geçen cuma günü Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapılmadığını duyurmuştu. Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B3" ve not görünümünü "durağan" olarak değerlendiriyor.