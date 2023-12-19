Balıkesir'de bir kişi evinde çıkan yangında öldü
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde evinde yangın çıkan kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2023 16:30, Son Güncelleme : 19 Aralık 2023 16:32
İhsaniye Mahallesi Kurtuluş Caddesi'ndeki bir evde çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Gelen itfaiye ekiplerince yangının söndürülmesi sonrası evde polislerce inceleme yapıldı.
İncelemede, 80 yaşındaki Ü.K'nin cansız bedeniyle karşılaşıldı.
Ü.K'nin cesedi, otopsi yapılması amacıyla Bandırma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.