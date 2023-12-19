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İki gıda firması, Rekabet Kurumu'nda savunma yaptı

Rekabet Kurulu'nda, Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. AŞ ve Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ firmaları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2023 17:09, Son Güncelleme : 19 Aralık 2023 17:11
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İki gıda firması, Rekabet Kurumu'nda savunma yaptı

Toplantı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında, kurumun merkez binasında yapıldı.

Küle, toplantıda, söz konusu firmaların rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını hatırlattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi ise elde edilen bulguların ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi neticesinde Nestle firmasının kanunu ihlal ettiğini ve bu nedenle teşebbüse idari para cezası uygulanması gerektiğini bildirdi.

Temsilci, Danone Tikveşli'nin kanunu ihlal ettiğine yönelik bulguya ulaşılamadığından, bu firma hakkında idari para cezası uygulanmasına yer olmadığı kanaatine ulaşıldığını ifade etti.

Daha sonra şirket temsilcileri savunmalarını yaptı.

Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. AŞ temsilcisi, soruşturma heyetinin firmaya para cezası uygulanmasına yer olmadığı yönündeki görüşlerine katıldıklarını belirtti.

Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ temsilcisi ise soruşturmaya konu iletişimlerin, şirketin bilgisi dahilinde olmadığına işaret ederek, fiyat listelerinin pazara duyurulmasından sonra gerçekleştiğini dolayısıyla stratejik önemi olmadığını söyledi.

Nihai karar 3 Ocak'ta açıklanacak

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 3 Ocak 2024'te açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.

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