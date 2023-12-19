Başakşehir'de hamile öğretmeni darbeden veli tutuklandı
Başakşehir'de hamile öğretmeni darbeden veli tutuklandı
Bireysel Emeklilik İle %30 Devlet Katkısı!
Bireysel Emeklilik İle %30 Devlet Katkısı!
Sponsorlu İçerik
Togg dolandırıcılarının 10 yıla kadar hapsi istendi
Togg dolandırıcılarının 10 yıla kadar hapsi istendi
Akşener: İmamoğlu ve Yavaş korkup kabul etmediler
Akşener: İmamoğlu ve Yavaş korkup kabul etmediler
Benzine 1 lira 49 kuruş zam geldi
Benzine 1 lira 49 kuruş zam geldi
e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi erişime açıldı
e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi erişime açıldı
Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanım diyecektim
Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanım diyecektim
Akşener'den 'İstifalara' ilişkin açıklama: Savaş ilanı olarak kabul ediyorum
Akşener'den 'İstifalara' ilişkin açıklama: Savaş ilanı olarak kabul ediyorum
Çatalca'da trafik kazasında üç Pilottan ikisi hayatını kaybetti
Çatalca'da trafik kazasında üç Pilottan ikisi hayatını kaybetti
Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması: Bizde kavga gürültü yok!
Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması: Bizde kavga gürültü yok!
'Biden ile görüşmemizde ABD'ye o tarihi sorumluluğu hatırlattım'
'Biden ile görüşmemizde ABD'ye o tarihi sorumluluğu hatırlattım'
Türkiye'de 119 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi
Türkiye'de 119 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi
'Uzaktan kumandalı yargı da yargıç da olmaz!'
'Uzaktan kumandalı yargı da yargıç da olmaz!'
Yeni yargı paketinde 'af düzenlemesi' olacak mı? Bakan Tunç açıkladı
Yeni yargı paketinde 'af düzenlemesi' olacak mı? Bakan Tunç açıkladı
TOGG'da hedef büyüdü, 40 dev fabrika yolda!
TOGG'da hedef büyüdü, 40 dev fabrika yolda!
Yasal takibe takılan kişi sayısı milyonu geçti
Yasal takibe takılan kişi sayısı milyonu geçti
Çalışan emeklinin ikramiye tarihi belli oldu
Çalışan emeklinin ikramiye tarihi belli oldu
İhaleye fesat karıştırıp, karşılığında 'estetik ameliyat' yaptırmış
İhaleye fesat karıştırıp, karşılığında 'estetik ameliyat' yaptırmış
Uzman Öğretmen ve Başöğretmen sertifikaları erişime açıldı
Uzman Öğretmen ve Başöğretmen sertifikaları erişime açıldı
Sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesinde 6 başlık
Sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesinde 6 başlık
Sıfır araçlar liste fiyatının altına düştü
Sıfır araçlar liste fiyatının altına düştü
İzmir'deki FETÖ operasyonu: 4'ü muvazzaf 8 gözaltı
İzmir'deki FETÖ operasyonu: 4'ü muvazzaf 8 gözaltı
Fiyat listesi kararı Resmi Gazete'de: İşletmeler okunabilir şekilde her yere asacak
Fiyat listesi kararı Resmi Gazete'de: İşletmeler okunabilir şekilde her yere asacak
Kocaeli'de AK Parti Manisa'da MHP
Kocaeli'de AK Parti Manisa'da MHP
Yeni Şafak'a göre cuntacı teğmenlerin başında Ümit Özdağ var
Yeni Şafak'a göre cuntacı teğmenlerin başında Ümit Özdağ var
'Haziran ayında inşallah 6A uydusunu uzaya fırlatıyoruz'
'Haziran ayında inşallah 6A uydusunu uzaya fırlatıyoruz'
Akıncı Üssü davasında sanıkların cezaları onandı
Akıncı Üssü davasında sanıkların cezaları onandı
Gümüşhane ve Erzincan'da korkutan depremler
Gümüşhane ve Erzincan'da korkutan depremler
Üniformalı nikah tartışmasının taşındığı yargıdan sürpriz karar
Üniformalı nikah tartışmasının taşındığı yargıdan sürpriz karar
OSB'deki kadın meslek öğretmenleri, kız öğrencilere örnek oluyor
OSB'deki kadın meslek öğretmenleri, kız öğrencilere örnek oluyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Akşener: İmamoğlu ve Yavaş korkup kabul etmediler

Uşak'ta partisinin aday tanıtım toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel Seçimlerde masaya aday olarak gösterdiği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a işaret ederek, "Millet bu arkadaşları istiyor diye o masaya götürdüm, o masadan kovuldum. İkisi de korktu, kabul etmediler" dedi. Akşener, Uşak Belediye Başkanlığı için partisinin adayı olarak Muhammet Gür'ü açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2023 17:40, Son Güncelleme : 19 Aralık 2023 17:45
Yazdır
Akşener: İmamoğlu ve Yavaş korkup kabul etmediler

Uşak'ta ilk olarak il teşkilatını ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, artından da partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı. Her ilde tek olarak seçime girecekleri vurgusunda bulunan Akşener, "Buradan ilan ediyorum, benim fikrim, benim talimatım; tek başına giriyoruz, her yerde tek başına. Ankara'da da İstanbul'da da tek başına giriyoruz. Her ilçede tek başına giriyoruz. Bu işin sonunda ben başaracağımıza inanıyorum. Bunun sonucunda bu başarı hepimizindir, başarısızlık olduğu takdirde de benimdir. O sorumluluğu yerine getireceğim. Hepimiz ona göre çalışacağız. Eğer bedel ödememi istemiyorsanız çalışacaksın, alacaksın. Dolayısıyla hiç fikrimi söylememiştim, şimdi söylüyorum; İYİ Partinin Genel Başkanı olarak söylüyorum. Hadi bakalım parmak uzatanlar. Ben demiştim grupta, parmak sallayanların o parmaklarını teker teker kırarım diye. Dün yapılan bir televizyon programında yapılan konuşmalardan sonra gördüm ki dostumuz, müttefikimiz Türk milletidir" dedi.

"Millet istiyor diye iki arkadaşı götürdüm, onlar da korktu"

Meral Akşener, Genel Seçim öncesi altılı masaya iki tane isim önerdiğini fakat masadan kovulduğunu ifade ederek, "Saraçhane'ye ikinci kere gittim. Bugün sövenler o gün rahmetli anama kadar götürdüler işi. Ne yaptım, boynumu eğdim, kazanalım diye ağzımı açmadım. Millet bu arkadaşları istiyor diye o masaya götürdüm, o masadan kovuldum. İkisi de korktu, kabul etmedi. Ben değil milletin istediğini kabul etmediler. Dün benim için bir milattır. Bugüne kadar hiçbir siyasi partinin iç işlerine ahlaki olarak karışmadık. 30 yıllık siyasi hayatımda hiç bunu yapmadım. Kongre yaptılar, üstümüze kaldı. Bana ne kardeşim sizin kongrenizden. Kim kazanırsa kazansın. Çünkü biz onların müstemlekesi olmuşuz onların kafalarında, öyle bir dünya yok. Dün anlatılanlara baktığımda sözler veriliyor, insanlar istifa ettiriliyor. Bu bir savaş ilanıysa kabulümdür, can baş üstüne. Çok küçümsemişler bizi. Şimdi sağdan soldan herkesi birleştirmişiz. Ezeli düşman olanları bile kardeş olmuş durumda. Onlar hep, biz tek. Canımız sağ olsun, bakalım, görelim ne yapacağız. Ben de şu masanın üstüne kellemi koydum, ister tekme atın yere düşsün ister tekrar buraya koyun sizin elinizde, siz bilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Akşener, yerel seçimlerde İYİ Parti Uşak Belediye Başkan Adayı olarak Muhammet Gür'ü açıkladı. Kürsüye çıkan Gür, Uşak için yapmak istediklerini anlattı. Programın geriye kalan kısmı ise basına kapalı olan Bölge İstişare Toplantısı ile devam etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber