Akşener: İmamoğlu ve Yavaş korkup kabul etmediler

Uşak'ta ilk olarak il teşkilatını ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, artından da partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı. Her ilde tek olarak seçime girecekleri vurgusunda bulunan Akşener, "Buradan ilan ediyorum, benim fikrim, benim talimatım; tek başına giriyoruz, her yerde tek başına. Ankara'da da İstanbul'da da tek başına giriyoruz. Her ilçede tek başına giriyoruz. Bu işin sonunda ben başaracağımıza inanıyorum. Bunun sonucunda bu başarı hepimizindir, başarısızlık olduğu takdirde de benimdir. O sorumluluğu yerine getireceğim. Hepimiz ona göre çalışacağız. Eğer bedel ödememi istemiyorsanız çalışacaksın, alacaksın. Dolayısıyla hiç fikrimi söylememiştim, şimdi söylüyorum; İYİ Partinin Genel Başkanı olarak söylüyorum. Hadi bakalım parmak uzatanlar. Ben demiştim grupta, parmak sallayanların o parmaklarını teker teker kırarım diye. Dün yapılan bir televizyon programında yapılan konuşmalardan sonra gördüm ki dostumuz, müttefikimiz Türk milletidir" dedi.

"Millet istiyor diye iki arkadaşı götürdüm, onlar da korktu"

Meral Akşener, Genel Seçim öncesi altılı masaya iki tane isim önerdiğini fakat masadan kovulduğunu ifade ederek, "Saraçhane'ye ikinci kere gittim. Bugün sövenler o gün rahmetli anama kadar götürdüler işi. Ne yaptım, boynumu eğdim, kazanalım diye ağzımı açmadım. Millet bu arkadaşları istiyor diye o masaya götürdüm, o masadan kovuldum. İkisi de korktu, kabul etmedi. Ben değil milletin istediğini kabul etmediler. Dün benim için bir milattır. Bugüne kadar hiçbir siyasi partinin iç işlerine ahlaki olarak karışmadık. 30 yıllık siyasi hayatımda hiç bunu yapmadım. Kongre yaptılar, üstümüze kaldı. Bana ne kardeşim sizin kongrenizden. Kim kazanırsa kazansın. Çünkü biz onların müstemlekesi olmuşuz onların kafalarında, öyle bir dünya yok. Dün anlatılanlara baktığımda sözler veriliyor, insanlar istifa ettiriliyor. Bu bir savaş ilanıysa kabulümdür, can baş üstüne. Çok küçümsemişler bizi. Şimdi sağdan soldan herkesi birleştirmişiz. Ezeli düşman olanları bile kardeş olmuş durumda. Onlar hep, biz tek. Canımız sağ olsun, bakalım, görelim ne yapacağız. Ben de şu masanın üstüne kellemi koydum, ister tekme atın yere düşsün ister tekrar buraya koyun sizin elinizde, siz bilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Akşener, yerel seçimlerde İYİ Parti Uşak Belediye Başkan Adayı olarak Muhammet Gür'ü açıkladı. Kürsüye çıkan Gür, Uşak için yapmak istediklerini anlattı. Programın geriye kalan kısmı ise basına kapalı olan Bölge İstişare Toplantısı ile devam etti.