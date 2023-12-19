Başakşehir'de hamile öğretmeni darbeden veli tutuklandı
Başakşehir'de hamile öğretmeni darbeden veli tutuklandı
Bireysel Emeklilik İle %30 Devlet Katkısı!
Bireysel Emeklilik İle %30 Devlet Katkısı!
Sponsorlu İçerik
Togg dolandırıcılarının 10 yıla kadar hapsi istendi
Togg dolandırıcılarının 10 yıla kadar hapsi istendi
Akşener: İmamoğlu ve Yavaş korkup kabul etmediler
Akşener: İmamoğlu ve Yavaş korkup kabul etmediler
Benzine 1 lira 49 kuruş zam geldi
Benzine 1 lira 49 kuruş zam geldi
e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi erişime açıldı
e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi erişime açıldı
Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanım diyecektim
Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanım diyecektim
Akşener'den 'İstifalara' ilişkin açıklama: Savaş ilanı olarak kabul ediyorum
Akşener'den 'İstifalara' ilişkin açıklama: Savaş ilanı olarak kabul ediyorum
Çatalca'da trafik kazasında üç Pilottan ikisi hayatını kaybetti
Çatalca'da trafik kazasında üç Pilottan ikisi hayatını kaybetti
Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması: Bizde kavga gürültü yok!
Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması: Bizde kavga gürültü yok!
'Biden ile görüşmemizde ABD'ye o tarihi sorumluluğu hatırlattım'
'Biden ile görüşmemizde ABD'ye o tarihi sorumluluğu hatırlattım'
Türkiye'de 119 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi
Türkiye'de 119 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi
'Uzaktan kumandalı yargı da yargıç da olmaz!'
'Uzaktan kumandalı yargı da yargıç da olmaz!'
Yeni yargı paketinde 'af düzenlemesi' olacak mı? Bakan Tunç açıkladı
Yeni yargı paketinde 'af düzenlemesi' olacak mı? Bakan Tunç açıkladı
TOGG'da hedef büyüdü, 40 dev fabrika yolda!
TOGG'da hedef büyüdü, 40 dev fabrika yolda!
Yasal takibe takılan kişi sayısı milyonu geçti
Yasal takibe takılan kişi sayısı milyonu geçti
Çalışan emeklinin ikramiye tarihi belli oldu
Çalışan emeklinin ikramiye tarihi belli oldu
İhaleye fesat karıştırıp, karşılığında 'estetik ameliyat' yaptırmış
İhaleye fesat karıştırıp, karşılığında 'estetik ameliyat' yaptırmış
Uzman Öğretmen ve Başöğretmen sertifikaları erişime açıldı
Uzman Öğretmen ve Başöğretmen sertifikaları erişime açıldı
Sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesinde 6 başlık
Sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesinde 6 başlık
Sıfır araçlar liste fiyatının altına düştü
Sıfır araçlar liste fiyatının altına düştü
İzmir'deki FETÖ operasyonu: 4'ü muvazzaf 8 gözaltı
İzmir'deki FETÖ operasyonu: 4'ü muvazzaf 8 gözaltı
Fiyat listesi kararı Resmi Gazete'de: İşletmeler okunabilir şekilde her yere asacak
Fiyat listesi kararı Resmi Gazete'de: İşletmeler okunabilir şekilde her yere asacak
Kocaeli'de AK Parti Manisa'da MHP
Kocaeli'de AK Parti Manisa'da MHP
Yeni Şafak'a göre cuntacı teğmenlerin başında Ümit Özdağ var
Yeni Şafak'a göre cuntacı teğmenlerin başında Ümit Özdağ var
'Haziran ayında inşallah 6A uydusunu uzaya fırlatıyoruz'
'Haziran ayında inşallah 6A uydusunu uzaya fırlatıyoruz'
Akıncı Üssü davasında sanıkların cezaları onandı
Akıncı Üssü davasında sanıkların cezaları onandı
Gümüşhane ve Erzincan'da korkutan depremler
Gümüşhane ve Erzincan'da korkutan depremler
Üniformalı nikah tartışmasının taşındığı yargıdan sürpriz karar
Üniformalı nikah tartışmasının taşındığı yargıdan sürpriz karar
OSB'deki kadın meslek öğretmenleri, kız öğrencilere örnek oluyor
OSB'deki kadın meslek öğretmenleri, kız öğrencilere örnek oluyor
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Togg dolandırıcılarının 10 yıla kadar hapsi istendi

Yerli otomobil Togg'u satın almak isteyenleri sahte internet sitesi aracılığıyla dolandıran şüphelilerle ilgili soruşturma tamamlandı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 19 Aralık 2023 18:35, Son Güncelleme : 19 Aralık 2023 18:40
Yazdır
Togg dolandırıcılarının 10 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul'da Togg'un sitesini birebir kopyalayan dolandırıcılar, ön sipariş başvurusu adı altında, verdikleri hesap numaralarına 60 bin lira gönderilmesini istedi.

Çok sayıda kişiyi tuzaklarına düşüren dolandırıcılarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.

Dolandırıcıların, aradıkları kişilerle yaptıkları görüşmeler de dosyaya eklendi.

"Merhaba, Togg'dan arıyoruz. Başvuru için son saat. Bu akşam saat 18.00'e kadar gönderdiğimiz hesap numaralarına 60 bin lira para transferi yapmanız gerekiyor."

Banka hesaplarının izi sürüldü

Arayan şahıs, para yatırıldıktan sonra e-posta yoluyla sözleşme göndereceklerini söyledi. Ancak parayı gönderen mağdurların telefonlarına bir daha yanıt verilmedi. Sitenin sahte olduğunu ve dolandırıldığını fark eden 4 mağdur, suç duyurusunda bulundu.

Mağdurların para yolladıkları banka hesaplarındaki para trafiği incelendiğinde, Vedat isimli kişiye ulaşıldı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, Togg'un sahte sitesinin adına düzenlenmiş vergi levhası, Ticaret Odası kayıt evrakları ve dekontlar bulundu.

"Hesapların kontrolü bende değildi"

Şüpheli, ifadesinde, maddi durumu iyi olmadığı için aylık 15 bin lira karşılığında adına şirket kurulmasını ve banka hesaplarının kullanılmasını kabul ettiğini iddia etti.

"Hesapların kontrolü bende değildi. İlgili tüm belgeler ve banka hesaplarının kontrolü iki kişideydi. Berin isimli kişi ise hesapları yönetiyordu. Paraya ihtiyacım olduğunda Berin bana para gönderiyordu."

10 yıla kadar hapis istendi

Adlarına hesap açtırılan başka kişiler de tespit edildi. İfadeler üzerine, banka veya kredi kurumları kullanılarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 6 şüpheli belirlendi. 4'ü tutuklu 6 kişi hakkında 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Şeyma Vural - TRT Haber

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber