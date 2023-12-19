İsrail kabinesinde 'camide hoparlörlerden Yahudi duası okunması' krize neden oldu

RTÜK: Spor programlarına çeki düzen gelecek
RTÜK: Spor programlarına çeki düzen gelecek
Bireysel Emeklilik İle %30 Devlet Katkısı!
Bireysel Emeklilik İle %30 Devlet Katkısı!
Sponsorlu İçerik
'Şehir hastaneleri her geçen gün bütçeyi yutuyor' iddiasına Bakan Koca'dan yanıt
'Şehir hastaneleri her geçen gün bütçeyi yutuyor' iddiasına Bakan Koca'dan yanıt
Başakşehir'de hamile öğretmeni darbeden veli tutuklandı
Başakşehir'de hamile öğretmeni darbeden veli tutuklandı
Togg dolandırıcılarının 10 yıla kadar hapsi istendi
Togg dolandırıcılarının 10 yıla kadar hapsi istendi
Akşener: İmamoğlu ve Yavaş korkup kabul etmediler
Akşener: İmamoğlu ve Yavaş korkup kabul etmediler
Benzine 1 lira 49 kuruş zam geldi
Benzine 1 lira 49 kuruş zam geldi
e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi erişime açıldı
e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi erişime açıldı
Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanım diyecektim
Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanım diyecektim
Akşener'den 'İstifalara' ilişkin açıklama: Savaş ilanı olarak kabul ediyorum
Akşener'den 'İstifalara' ilişkin açıklama: Savaş ilanı olarak kabul ediyorum
Çatalca'da trafik kazasında üç Pilottan ikisi hayatını kaybetti
Çatalca'da trafik kazasında üç Pilottan ikisi hayatını kaybetti
Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması: Bizde kavga gürültü yok!
Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması: Bizde kavga gürültü yok!
'Biden ile görüşmemizde ABD'ye o tarihi sorumluluğu hatırlattım'
'Biden ile görüşmemizde ABD'ye o tarihi sorumluluğu hatırlattım'
Türkiye'de 119 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi
Türkiye'de 119 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi
'Uzaktan kumandalı yargı da yargıç da olmaz!'
'Uzaktan kumandalı yargı da yargıç da olmaz!'
Yeni yargı paketinde 'af düzenlemesi' olacak mı? Bakan Tunç açıkladı
Yeni yargı paketinde 'af düzenlemesi' olacak mı? Bakan Tunç açıkladı
TOGG'da hedef büyüdü, 40 dev fabrika yolda!
TOGG'da hedef büyüdü, 40 dev fabrika yolda!
Yasal takibe takılan kişi sayısı milyonu geçti
Yasal takibe takılan kişi sayısı milyonu geçti
Çalışan emeklinin ikramiye tarihi belli oldu
Çalışan emeklinin ikramiye tarihi belli oldu
İhaleye fesat karıştırıp, karşılığında 'estetik ameliyat' yaptırmış
İhaleye fesat karıştırıp, karşılığında 'estetik ameliyat' yaptırmış
Uzman Öğretmen ve Başöğretmen sertifikaları erişime açıldı
Uzman Öğretmen ve Başöğretmen sertifikaları erişime açıldı
Sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesinde 6 başlık
Sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesinde 6 başlık
Sıfır araçlar liste fiyatının altına düştü
Sıfır araçlar liste fiyatının altına düştü
İzmir'deki FETÖ operasyonu: 4'ü muvazzaf 8 gözaltı
İzmir'deki FETÖ operasyonu: 4'ü muvazzaf 8 gözaltı
Fiyat listesi kararı Resmi Gazete'de: İşletmeler okunabilir şekilde her yere asacak
Fiyat listesi kararı Resmi Gazete'de: İşletmeler okunabilir şekilde her yere asacak
Kocaeli'de AK Parti Manisa'da MHP
Kocaeli'de AK Parti Manisa'da MHP
Yeni Şafak'a göre cuntacı teğmenlerin başında Ümit Özdağ var
Yeni Şafak'a göre cuntacı teğmenlerin başında Ümit Özdağ var
'Haziran ayında inşallah 6A uydusunu uzaya fırlatıyoruz'
'Haziran ayında inşallah 6A uydusunu uzaya fırlatıyoruz'
Akıncı Üssü davasında sanıkların cezaları onandı
Akıncı Üssü davasında sanıkların cezaları onandı
Gümüşhane ve Erzincan'da korkutan depremler
Gümüşhane ve Erzincan'da korkutan depremler
Ana sayfaHaberler Dünya

İsrail kabinesinde 'camide hoparlörlerden Yahudi duası okunması' krize neden oldu

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi arasında dünkü kabine toplantısında Batı Şeria'nın Cenin kentinde camiye baskın düzenleyip hoparlörlerden Yahudi duası okuyan İsrail askerlerinin ceza verilmesi tartışmaya neden oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2023 19:57, Son Güncelleme : 19 Aralık 2023 20:27
Yazdır
İsrail kabinesinde 'camide hoparlörlerden Yahudi duası okunması' krize neden oldu

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, arasında dünkü kabine toplantısında sert tartışma yaşandı. İsrail basınında yer alan haberlerde, Ben Gvir'in Batı Şeria'nın Cenin kentinde camiye baskın düzenleyip hoparlörlerden Yahudi duası okuyan İsrail askerlerine ceza verilmesi nedeniyle Halevi'ye tepki gösterdiği aktardı.

"Beni tehdit etmeyin"

Ben Gvir'in Halevi'ye cezaların askerlerin moralini düşürdüğünü belirttiği ifade edilen haberlerde, Halevi ise askerlerin eylemlerinin ordunun davranış kurallarını ihlal ettiğini ve ordunun değerlerine aykırı olduğunu söylediği aktarıldı.

Ben Gvir'in Halevi'ye "Ben bir kabine üyesiyim, siyasi bir rütbem var. Kararı biz veririz" diye karşılık verdiği ifade edilen haberlerde, Halevi'nin ise Ben Gvir'e "Yanılıyorsunuz. Orduda neyin ahlaki bir davranış olup olmadığına ben karar veririm. Beni tehdit etmeyin" diye karşılık verdiği belirtildi.

"Hanımefendi, bana ne yapacağımı söylemeyin"

Haberde, tartışma sırasında bazı bakanlarında Halevi'ye arka çıktığı ve Ben Gvir'e Genelkurmay Başkanı ile kaba bir şekilde konuşmamasını yönünde uyardığı aktarıldı. Halevi'ye arka çıkan isimlerden birinin Yifat Shasha-Biton olduğu ve Ben Gvir'in Shasha-Biton'a "Hanımefendi, bana ne yapacağımı söylemeyin" dediği ifade edildi. Shasha-Biton'ın ise Ben Gvir'e "Bana hanımefendi demeyin" diye karşılık verdiği aktarıldı.

Öte yandan Ben Gvir, geçtiğimiz ayda kabine toplantısında Gadi Eisenkot ile tartışmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber