Tarım işçilerini taşıyan minibüsle tır çarpıştı, 2 kişi öldü

Kazada, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'si, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net