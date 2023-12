Gençlik ve Spor Bakanı Bak: 2024 yılını 'Hareketlilik Yılı' ilan ediyoruz

Bak, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin konuşmasında, gençlerle ilgili politikaları gençlerle birlikte belirlediklerini söyledi.

Ülke genelinde 477 Gençlik Merkezi bulunduğunu dile getiren Bak, 10 yeni merkezin daha hizmete alınacağını belirtti.

Bak, Tarım ve Orman Bakanlığı ile genç nüfusun tarıma olan ilgisini artırmaya ve sosyal imkanları güçlendirmeye yönelik "Genç Çiftçi" projesinin başlatıldığını, bu alanda da gençlerin destekleneceğini aktardı.

Sanayi vezTeknoloji Bakanlığı ile gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek ve istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla Çalışan ve Üreten Gençler Programı'nı geliştirdiklerini anlatan Bak, bu projeyle genç istihdamına 1 milyar 473 milyon 175 bin lira destek sağlandığını bildirdi.

Önceki yıllara oranla proje desteklerini hem kapsam hem de miktar olarak büyüttüklerini ifade eden Bak, bu yıl proje destek çağrısını deprem bölgesindeki gençler için gerçekleştireceklerini ve ilerleyen haftalarda çağrıya çıkılacağını kaydetti.

Bakan Bak, spor faaliyetlerinin her birinin, gençlik merkezlerinin, genç ofislerinin, gençlik kamplarının bağımlılıkla mücadele aracı olduğunu vurguladı.

Gençlerin bulundukları yerlerden danışmanlık hizmeti alabileceği "Psikososyal Danışmanlık Platformu" çalışmalarının tamamlandığını ve sistemin test aşamasına geldiğini anlatan Bak, bu kapsamda 81 ilde 400 psikolog alımı yapıldığını bildirdi.

- "62 bin 506 yatak kapasiteli 60 adet yurdu hizmete aldık"

Gençlik ve Spor Bakanlığının, yükseköğrenim hayatları boyunca da gençlerin yanında olduğunu belirten Bak, şöyle devam etti:

"Gençlerimizin tahsil hayatını sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir şekilde geçirebilmesi için 81 il 266 ilçede, 956 bin 580 kapasiteli 840 öğrenci yurdumuzla gençlerimizin hizmetindeyiz. 2023 yılında Türkiye genelinde toplam 62 bin 506 yatak kapasiteli 60 adet yurdu hizmete aldık. 2024 yılında ise Türkiye genelinde 106 bin 500 yatak kapasiteli 96 yurdumuzun yapım, ihale ve proje çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca deprem bölgesinde hızlı sonuç almak için pratik, güvenilir, estetik ve çevreci bir model olması sebebiyle yapısal çelik öğrenci yurdu projelerimizi başlattık. Bu kapsamda 4 ilimizde 5 bin 980 yatak kapasiteli 6 yurdumuzun yapımı devam ediyor. 9 ilimizde ise 14 bin 250 yatak kapasiteli 11 yurdumuzun proje çalışmaları devam ediyor. Bu yurtlarımızın tamamlanmasıyla 20 bin 230 kapasiteli 17 yurdumuzu öğrencilerimize kazandırmış olacağız. Böylelikle inşallah 2024 sonunda 1 milyon kapasiteye ulaşmış olacağız."

Bak, bu yıl yurt yapımları için bütçenin 5 milyar 362 milyon 714 bin liraya ulaştığını söyledi.

"Dünyanın en büyük, en kapsayıcı yurt hizmetini gençlerimize sunuyoruz." diyen Bak, bu yıl başvuran öğrencilerin yüzde 97'sinin yurtlara yerleştirildiğini dile getirdi.

- "Karekod ile kullanıcılarımız asansörlerin periyodik kontrollerini takip edebilecekler"

Aydın'da KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu hayatını kaybeden Zeren Ertaş'a Allah'tan rahmet dileyen Bak, konunun adli mercilere intikal ettiğini, Bakanlık olarak süreci takip ettiklerini belirtti.

Bak, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile yaptığımız protokol kapsamında da asansörlere yerleştirilen karekod ile kullanıcılarımız artık asansör takip sistemi üzerinden asansörlerin periyodik kontrollerini takip edebilecekler." dedi.

Öğrencilere verilen burs ve kredilere ilişkin de açıklamalarda bulunan Bak, toplam 1 milyon 507 bin 4 öğrenciye öğrenim hayatında ekonomik destek sağladıklarını kaydetti. Bak, tarihi bir adım atarak kredi geri ödemelerinde enflasyon etkisini ortadan kaldırarak gençlerin omuzlarındaki 27 milyar liralık yükü kaldırdıklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ve Kovid-19 sürecinde yurtların vatandaşlara kapılarını açtığını anımsatan Bak, depremler sonrasında 497 bin 102 kişinin yurtlarda kaldığını bildirdi. Bak, gelecek yıl 2 bin 21 yeni personel alınacağını dile getirdi.

- "Sporu, 2024'te toplum temeline yaymayı ve bir yaşam prensibi haline getirmeyi hedefliyoruz"

Sporun en önemli ayaklarından biri olan spor federasyonlarının yürüttükleri faaliyetlerin en büyük destekçisinin Spor Toto Teşkilat Başkanlığı olduğunu vurgulayan Bak, "Tüm bu hizmetlerin sunulmasının karşısındaki en önemli tehdit yasa dışı bahis. Bununla ilgili de Spor Toto Teşkilat Başkanlığımız, etkin bir mücadele sürdürmektedir." diye konuştu.

Son 22 yılda Türk sporunun gelişiminin katlanarak sürdüğünü söyleyen Bak, sporcuların dünyada başarıdan başarıya koştuğunun altını çizdi. Bakan Bak, Türk sporu ve sporcular için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Daha çok hareket eden, daha çok spor yapan, daha hareketli bir Türkiye hedefinin bulunduğuna işaret eden Bak, şunları kaydetti:

"Bu hedef doğrultusunda toplumumuzun tümünün gelişimini ve hareketini sağlamak amacıyla 2024 yılını 'Hareketlilik Yılı' ilan ediyoruz. Bağımlılıklarla, obeziteyle mücadelede en etkili unsur olarak kabul edilen ve aynı zamanda etkin bir koruyucu sağlık unsuru olan sporu, 2024'te toplum temeline yaymayı ve bir yaşam prensibi haline getirmeyi hedefliyoruz."

- "Türkiye, spor tesisi hamlesinde Avrupa'nın ve dünyanın en büyüğü"

Spor alanında Türkiye'de tesis devrimi gerçekleştirdiklerini söyleyen Bak, 2002-2023 arasında yüzme havuzu, stadyum ve spor salonlarının da aralarında bulunduğu 14 bin 450 eser kazandırdıklarını aktardı.

Bak, 45 bin seyirci kapasiteli, spor salonları ve sosyal alanlara sahip Ankara Stadyumu'nun yapılacağını, bu stadyumun Türk sporuna yeni yıldızlar kazandıracağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "spor tesisi hamlesine" destek verdiğine işaret eden Bak, "Türkiye, spor tesisi hamlesinde Avrupa'nın ve dünyanın en büyüğü." dedi. Osman Aşkın Bak, İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nin yapımında sona gelindiğini dile getirdi.

Vatandaşlardan çocuklarını spor tesislerine götürmelerini isteyen Bak, "Dedelere söylüyorum, torunlarınızı alın gelin." şeklinde konuştu.

- "14 bin 73 spor kulübüne toplam 400 milyon liraya yakın nakdi yardım yapıldı"

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nde olimpiyatlara hazırlanan sporculara destek verildiğini ifade eden Bak, 25 farklı şehirde hizmet veren Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nde 1352 sporcunun faaliyet gösterdiğini aktardı.

Bakan Bak, burada yetişen 15 sporcunun Paris 2024 yolunda 17 kota elde ettiğini, 58 Sporcu Eğitim Merkezinde de 1314 sporcu öğrencinin eğitimine devam ettiğini bildirdi.

Türk sporunun kalbi olarak gördükleri amatör spor kulüplerine desteklerinin sürdüğünü belirten Bak, "Bu yıl 14 bin 73 spor kulübüne toplam 400 milyon liraya yakın nakdi yardım yapıldı, 100 milyon liraya yakın da malzeme yardımı yapıldı." bilgisini paylaştı.

Her branşta iddiası, her kotada gözü, her platformda sözü olan bir Türkiye'nin bulunduğunu vurgulayan Bak, şöyle konuştu:

"Sporcularımız bu yıl katıldıkları uluslararası müsabakalarda 2 bin 453 altın, 2 bin 600 gümüş, 2 bin 365 bronz olmak üzere 7 bin 418 madalya kazandılar. Bu tarihi bir başarıdır. Bu, Türk sporunun geldiği noktanın en güzel ispatıdır. Pazar günü dünyanın Türk voleybolunu konuştuğu tarihi bir tabloya şahitlik ettik. FIVB Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonasının finali de Türk finali oldu. İki tane Türk takımı finaldeydi. Eczacıbaşı ve Vakıfbank'ı tebrik ediyoruz. Bize yaşattıkları gurur için teşekkür ediyoruz. A Milli Voleybol Takımı'mızı tebrik ediyoruz, Filenin Sultanlarını tebrik ediyoruz, Şampiyon Eczacıbaşı'nı tebrik ediyoruz. Bir başka gururlandıran şey, Kadın Golbol Takımı'mız Avrupa Şampiyonu oldu. Her alanda Türk sporcuları tarihi başarılar sunuyorlar. Down sendromlu sporcularımız futsalda Avrupa Şampiyonu oldu. Alkışlamaya devam."

- "Almanya'da da başarılar elde edeceğiz"

Busenaz Sürmeneli'nin Olimpiyat, Mete Gazoz'un hem Olimpiyat hem Dünya Şampiyonu olduğunu, Buse Naz Çakıroğlu'nun gümüş madalya kazandığını anımsatan Bak, Klasik Yay Erkek Takımı'nın tarihinde ilk kez olimpiyat kotası elde ettiğini anlattı.

Bakan Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı'nın Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantilediğini belirterek, "Almanya'da da başarılar elde edeceğiz." dedi.

Türkiye'nin, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile organize edeceğini hatırlatan Bak, Türkiye Yüzyılı'nın sporun ve gençlerin yüzyılı olacağını vurguladı.

Bakan Bak, "Türkiye'nin her yerinde spor tesisleri var. Cudi'de roket sesi değil, raket sesi var. Gençlik merkezleri var. Hakkari Zap Suyu'nda rafting turnuvası var. Bunlar çalışan AK Parti hükümetlerinin, Cumhur İttifakı'nın desteği." şeklinde konuştu.