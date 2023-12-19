Spor kulübü başkanı silahla bacağından vuruldu
Küçükçekmece'de kira anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2023 23:24, Son Güncelleme : 19 Aralık 2023 23:34
Küçükçekmece Yeşilova Esnaf Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ulaş, Gültepe Mahallesi Kemal Aktaş Stadyumu'nda öğle saatlerinde silahlı saldırıya uğradı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ulaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ulaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, saldırganın Levent K. olduğunu, ikili arasında yaşanan kira anlaşmazlığının kavgaya dönüşmesi sonucu Ulaş'ın bacağından silahla vurulduğunu belirledi.
Ekipler, kaçan şüpheli Levent K'yi yakalayarak gözaltına aldı.