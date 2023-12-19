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BM'de Gazze'ye yönelik karar tasarısının oylaması bir kez daha ertelendi

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'nde "düşmanlıkların geçici olarak durdurulmasına yönelik acil adımlar atılması" ve "Gazze Şeridi'nin tamamına hızlı, güvenli ve engelsiz şekilde insani yardımların ulaştırılması" çağrısında bulunulan karar tasarısına yönelik oylama bir kez daha ertelendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2023 23:34, Son Güncelleme : 19 Aralık 2023 23:35
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BM'de Gazze'ye yönelik karar tasarısının oylaması bir kez daha ertelendi

BM Güvenlik Konseyi, Gazze Şeridi konusunda bir kez daha anlaşamadı. Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'nde "düşmanlıkların geçici olarak durdurulmasına yönelik acil adımlar atılması" ve "Gazze Şeridi'nin tamamına hızlı, güvenli ve engelsiz şekilde insani yardımların ulaştırılması" çağrısında bulunulan karar tasarısına yönelik oylama bir kez daha ertelendi. Karar tasarısının metnine yönelik tartışmalar nedeniyle oylamanın TSİ 01.00'da yapılması planlanıyor.

"Şiddet döngüsünü kıran sürdürülebilir bir ateşkes olmalı"

İngiltere'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı James Kariuki yaptığı konuşmada, "Şiddet döngüsünü kıran sürdürülebilir bir ateşkes olmalı. Tüm esirler serbest bırakılmalı ve Gazze'ye yardım akışı sağlanmalı" dedi.

İsraillilerin ve Filistinlilerin barış ve güvenlik içinde yaşayabileceği iki devletli çözüme dayanan sürdürülebilir bir barışa ulaşmanın tek yolunun bu olduğunu söyleyen Kariuki, İngiltere'nin üç alana odaklandığını belirterek, bunların sivil can kayıpları, Gazze'ye yönelik insani yardımın artırılması ve Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik artan şiddet olayları olduğunu ifade etti.

İngiltere, şiddet olaylarına karışan Yahudi yerleşimcileri ülkesine sokmayacak

Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimci şiddetine yönelik adım attıklarını belirten Kariuki, "Ülkemizin bu korkutucu eylemleri gerçekleştiren insanlara yuva olamayacağından emin olmak için yerleşimci şiddetinden sorumlu olanların İngiltere'ye girmesini yasaklıyoruz" ifadelerini kullanarak, İsrail'in yerleşimcilerden hesap sormak için daha fazlasını yapması gerektiğini söyledi.

İsrail'e işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm yerleşim faaliyetlerini derhal ve tamamen durdurma çağrısını yineleyen Kariuki, "Biz netiz bu yerleşimler uluslararası hukuka göre yasa dışıdır, barışa engel teşkil etmektedir, iki devletli çözümü tehdit etmektedir" dedi.

"Sadece ateşkes, rehineler de dahil olmak üzere daha büyük sivil kayıplarını önleyebilir"

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun, "Sadece ateşkes, rehineler de dahil olmak üzere daha büyük sivil kayıplarını önleyebilir" ifadelerini kullanarak, ateşkesin ayrıca çatışmaların kontrolden çıkmasını engelleyebileceğini belirtti. Zhang ayrıca, ateşkesin siyasi çözüm için umut olduğunu açıkladı.

"İsrail'in ayrım gözetmeyen eylemlerinin kurbanları arasında İsrailli esirler de yer alıyor"

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise, "İsrail'in ayrım gözetmeyen eylemlerinin kurbanları arasında İsrailli esirler de yer alıyor" dedi.

"İsrail'in yasa dışı ilhakını veya yasa dışı yerleşim yerlerini asla tanımayacağız"

Fransa'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Nathalie Estival-Broadhurst, ülkesinin İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarını yasa dışı ilhakını veya inşa ettiği yasa dışı yerleşim yerlerini asla tanımayacağını açıkladı. İsrail'in izniyle yeni yerleşim yerlerinin inşasını ve Filistinli ailelerin sınır dışı edilmesine ilişkin son açıklamaları şiddetle kınayan Estival-Broadhurst, bu tür kararların iki devletli çözüm ihitmalini tehlikeye attığını belirterek, Batı Şeria'daki "cezasızlık" ortamının şiddetteki artışa neden olduğunu ekledi. Estival-Broadhurst, "Filistinlileri haklarından ve topraklarından mahrum bırakan suiistimalleri kabul edemeyiz. İki devletli çözümün uygulanmasına yönelik siyasi umutları acilen yeniden canlandırmalıyız" dedi.

Oylama dün de ertelenmişti

BM Güvenlik Konseyi'ne Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından sunulan söz konusu karar tasarısına yönelik oylama dün karar tasarısının metnine yönelik tartışmalar nedeniyle bugüne ertelenmişti. Tasarı metninde yer alan "düşmanlıkların durdurulması" ifadesi "düşmanlıkların geçici olarak durdurulmasına yönelik acil adımlar atılması" olarak değiştirilmişti.

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