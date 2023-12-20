20 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Başkanı İlham Aliyev ile görüşecek, Fahri Hıyabanı'nı, Şehitler Hıyabanı'nı ve Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova ile görüşecek, Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği'ne ziyarette bulunacak.

(Bakü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Maliye Bakanlığının 2024 yılı bütçesi görüşülecek.

- Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlığının bütçe görüşmelerine katılacak.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çin Bilim ve Teknoloji Bakanı Yin Hıcün ve Sanayi ve Enformasyon Teknolojileri Bakanı Cin Cuanglong ile görüşecek.

(Pekin)

2- TÜİK, kasım ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi ile aralık ayı tüketici güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 17. hafta mücadelesine Mondihome Kayserispor-Fenerbahçe, Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük, Bitexen Antalyaspor-Kasımpaşa maçlarıyla devam edilecek.

(Kayseri/17.00/İstanbul/Antalya/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor, Erzurumspor FK-Ümraniyespor, Adanaspor-Altay ve Göztepe-Eyüpspor maçları. yapılacak.

(Ankara/Erzurum/14.00/İstanbul/17.00/İzmir/20.00)

3- TFF 2. Lig gruplarında 18. hafta, TFF 3. Lig gruplarında 15. ve sezonun ilk yarısının son hafta mücadeleleri tamamlanacak.

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibini ağırlayacak; Anadolu Efes, Almanya'nın Bayern Münih ekibine konuk olacak.

(İstanbul/20.30/Münih/22.30)

5- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında TOFAŞ, H Grubu'nda İspanya'nın UCAM Murcia ekibini ağırlayacak; Galatasaray Ekmas, G Grubu'nda Yunanistan'ın PAOK mateco, Bursaspor İnfo Yatırım, F Grubu'nda İsrail'in Hapoel Holon takımına konuk olacak.

(Bursa/20.00/Selanik/20.30/Riga/22.00)

6- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nda Fenerbahçe Alagöz Holding, İspanya'nın Casademont Zaragoza, B Grubu'nda ÇBK Mersin, Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/18.00/Mersin/19.30)

7- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turunun rövanşında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Polonya'nın MB Zaglabie takımını konuk edecek.

(İstanbul/17.00)

8- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Halkbank, Almanya'nın Berlin Recycling Volleys takımına konuk olacak.

(Berlin/21.30)

9- Voleybol Erkekler CEV Kupası 8'li final (Son 16) turu rövanşında Fenerbahçe Parolapara, Hollanda'nın Draisma Dynamo takımını konuk edecek.

(İstanbul/19.00)