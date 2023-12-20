Afyonkarahisar'da katliam yapan eski damat yakalandı

Çiftin 2019'da bir televizyon programına katılarak çocukların velayeti dolayısıyla karşı karşıya geldiği öğrenildi.

Merkeze bağlı Çayırbağ beldesi Uğur Mahallesi'ndeki bir evden silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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