Meclis'in en uzun gecesi
Takvimlerde en uzun gece olan yarın TBMM Genel Kurulu da en uzun gecesini yaşayacak.
Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 20 Aralık 2023 08:03, Son Güncelleme : 20 Aralık 2023 07:44
TBMM'de yarım bırakılan TBMM, Adalet, Dışişleri, Kültür ve Turizm ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının bütçeleri görüşülecek.
Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in rahatsızlanması ve vefatıyla ara verilen bütçe görüşmelerinin 2 turu da 21 Aralık'ta tamamlanacak.
TBMM, 22 Aralık'ın ilk ışıklarına kadar çalışacak.