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Gözler asgari ücrette 3. toplantıda

Asgari ücrette ikinci toplantı yapıldı. Taraflar önümüzdeki günlerde bir kez daha bir araya gelecek. Üçüncü toplantıda artık rakamların konuşulması bekleniyor. Peki asgari ücrette süreç ne zaman tamamlanacak, yeni ücret ne zaman belli olacak?

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 20 Aralık 2023 08:29, Son Güncelleme : 20 Aralık 2023 08:31
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Gözler asgari ücrette 3. toplantıda

Asgari ücret mesaisinde süreç ilerlerken özellikle işçi tarafı gelecek hafta yapılması öngörülen 3'üncü toplantıyı merakla bekliyor. Zira bu görüşmede işçinin talep ettiği oran ilk kez somut bir şekilde dile getirilecek.

Toplantıda iş verenin aklındaki rakamın da paylaşılması bekleniyor.

Peki yeni asgari ücret nasıl belirlenecek?

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Geçen yıl yapılan toplantıda rekor oranında zam olmuştu. Özellikle enflasyon farkı büyüme rakamları tahminleri yine geçinme endeksleri dinlenen işçilerin görüşlerinin alınarak ortalama bir ücretin belirleneceğinin söz konusu söyleyebiliriz."

"Asgari ücrette mutabakat çıkması da ihtimaller arasında"

Sürecin tamamlanması için 31 Aralık son tarih. Ancak beklenti yeni ücretin bu tarihten önce açıklanması. Zira uzlaşı olması durumunda süreç erken tamamlanacak.

Karakaş, özellikle kira, konut, gıda gibi zorunlu ihtiyaçların göz önünde bulundurulup bir mutabakat çıkmasının ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.

Net 11 bin 402 lira olarak uygulanan asgari ücrette yeni rakam komisyonda oy çokluğuyla karara bağlanacak.

Asgari ücret net 11 bin 402 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güven

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