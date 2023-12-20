Beykoz'da 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Alevler kısa sürede üst kata sıçrarken ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kavacık Mahallesi Eti Sokak'ta bulunan bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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