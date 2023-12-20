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Türkiye yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek

Yarından itibaren Türkiye yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek. Yağışlı hava Cuma gününden itibaren yurdun tamamında etkili olacak. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları pazar günü iç kesimlerde hissedilir derecede azalacak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 20 Aralık 2023 09:51, Son Güncelleme : 20 Aralık 2023 09:52
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Türkiye yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzeydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren İzmir, Muğla, Aydın, Antalya, Çanakkake il geneli ve Balıkesir'in batısının aralıklı sağanak ve gökğürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir'in batısı ve Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

Yarın, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Orta Karadeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, kalan bölgelerin yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların, sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Kıyı Ege, ile Doğu Akdeniz'de kuvvetli, Aydın, Muğla ve Antalya'nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlı hava cuma günü ülke genelinde sağanak şeklinde etkili olurken, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışlı sistemin hafta sonu da etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yağışlar cumartesi günü Doğu Anadolu, Batı Karadeniz ve Ege'nin iç kesimleri ile Marmara'nın güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar, kalan bölgelerde sağanak şeklinde etkili olacak.

Pazar günü ise yurdun iç ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar kalan kesimlerde sağanak şeklinde etkili olacak.

Önümüzdeki 3 günlük süreçte hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında yer yer üzerinde seyrederken, pazar günü iç kesimlerde hissedilir derecede azalacak. Pazar günü günün en yüksek sıcaklık değerlerinin, Ankara'da 4, İstanbul'da 13, Samsun ve Diyarbakır'da 12, İzmir'de 18, Erzurum'da 0 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

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