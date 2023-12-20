Piyade okulundaki olaya sebep olan personel görevden uzaklaştırıldı
Piyade okulundaki olaya sebep olan personel görevden uzaklaştırıldı
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Asgari ücret artışı son 5 yıllık dönemde enflasyonun altına düşmedi
Asgari ücret artışı son 5 yıllık dönemde enflasyonun altına düşmedi
Kiralardaki köpük eridi
Kiralardaki köpük eridi
Sektör temsilcileri yanıtladı: Otomobil fiyatlarında artış olacak mı?
Sektör temsilcileri yanıtladı: Otomobil fiyatlarında artış olacak mı?
'5 liralık hatıra paralardaki Atatürk benzemiyor' iddialarına açıklama
'5 liralık hatıra paralardaki Atatürk benzemiyor' iddialarına açıklama
Bakan Uraloğlu: Maç 90 dakika, Ankara-İstanbul arası 80 dakika
Bakan Uraloğlu: Maç 90 dakika, Ankara-İstanbul arası 80 dakika
Dolar'da rekor! Euro da tarihinde ilk kez 32 TL'yi gördü
Dolar'da rekor! Euro da tarihinde ilk kez 32 TL'yi gördü
Tarım ve Orman Bakanlığına alınacak personelin dağılımı belli oldu
Tarım ve Orman Bakanlığına alınacak personelin dağılımı belli oldu
45 bin TL'ye çürük raporu! Hastane yöneticilerinin de olduğu 11 gözaltı
45 bin TL'ye çürük raporu! Hastane yöneticilerinin de olduğu 11 gözaltı
Özel okullarda KDV çıkmazı
Özel okullarda KDV çıkmazı
63 ilde mali suç örgütleri üyelerine operasyon: 302 gözaltı
63 ilde mali suç örgütleri üyelerine operasyon: 302 gözaltı
Usulsüz atamalar müfettişlere takıldı! Başkan hakkında iddianame hazırlandı
Usulsüz atamalar müfettişlere takıldı! Başkan hakkında iddianame hazırlandı
Liselilere 'yazılım' dersi
Liselilere 'yazılım' dersi
Erdoğan talimatı verdi, köpek meselesi seçim öncesi bitecek
Erdoğan talimatı verdi, köpek meselesi seçim öncesi bitecek
YSK'nin seçim kararlarına göre 32 ilde oy kullanma saatleri değişti
YSK'nin seçim kararlarına göre 32 ilde oy kullanma saatleri değişti
Moody's'ten Türkiye raporu: Toparlanma zaman alacak
Moody's'ten Türkiye raporu: Toparlanma zaman alacak
İki bakanlığın 2024 yılı bütçesi Genel Kurulda kabul edildi
İki bakanlığın 2024 yılı bütçesi Genel Kurulda kabul edildi
Akşener 'korktular' dedi, İmamoğlu cevap verdi
Akşener 'korktular' dedi, İmamoğlu cevap verdi
İstanbulspor-Trabzonspor maçında İstanbulspor sahadan çekildi
İstanbulspor-Trabzonspor maçında İstanbulspor sahadan çekildi
RTÜK: Spor programlarına çeki düzen gelecek
RTÜK: Spor programlarına çeki düzen gelecek
'Şehir hastaneleri her geçen gün bütçeyi yutuyor' iddiasına Bakan Koca'dan yanıt
'Şehir hastaneleri her geçen gün bütçeyi yutuyor' iddiasına Bakan Koca'dan yanıt
Başakşehir'de hamile öğretmeni darbeden veli tutuklandı
Başakşehir'de hamile öğretmeni darbeden veli tutuklandı
Togg dolandırıcılarının 10 yıla kadar hapsi istendi
Togg dolandırıcılarının 10 yıla kadar hapsi istendi
Benzine 1 lira 49 kuruş zam geldi
Benzine 1 lira 49 kuruş zam geldi
e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi erişime açıldı
e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi erişime açıldı
Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanım diyecektim
Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanım diyecektim
Akşener'den 'İstifalara' ilişkin açıklama: Savaş ilanı olarak kabul ediyorum
Akşener'den 'İstifalara' ilişkin açıklama: Savaş ilanı olarak kabul ediyorum
Çatalca'da trafik kazasında üç Pilottan ikisi hayatını kaybetti
Çatalca'da trafik kazasında üç Pilottan ikisi hayatını kaybetti
Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması: Bizde kavga gürültü yok!
Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması: Bizde kavga gürültü yok!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Tarım ve Orman Bakanlığına alınacak personelin dağılımı belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024'te aralarında ziraat, gıda, su ürünleri, orman mühendislerinin de bulunduğu 5 bin 500 sözleşmeli personel, 1500 tarım işçisi ve 158 tarım orman uzman yardımcısı istihdam edecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2023 09:58, Son Güncelleme : 20 Aralık 2023 11:02
Yazdır
Tarım ve Orman Bakanlığına alınacak personelin dağılımı belli oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın TBMM Genel Kurulu'nda, Bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerinde paylaştığı personel alımının detayları belli oldu.

Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilecek 5 bin 500 sözleşmeli kadronun dağılımı şu şekilde belirlendi:

"Destek personeli 1443, büro personeli 1088, ziraat mühendisi 982, veteriner hekim 652, şoför 487, gıda mühendisi 193, orman muhafaza memuru 162, koruma ve güvenlik görevlisi 155, su ürünleri mühendisi 107, orman mühendisi 81, laborant 56, biyolog 33, balıkçılık teknolojisi mühendisi 18, harita mühendisi 15, kimya mühendisi 14, bilgisayar mühendisi 6, inşaat mühendisi 6, gemi adamı 2."

Söz konusu personel alımları, ÖSYM üzerinden merkezi alım usulü ile KPSS puanı ve adayların tercihleri dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

- Diğer alımlar

Bakanlığın doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında istihdam edilecek 1500 tarım işçisi, İŞKUR üzerinden kura usulü ile belirlenecek.

Bakanlığın merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesi A/11 bendinde sayılan Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı kadrosuna ise 158 atama gerçekleştirilecek. Anılan Kanun'un ek 41'inci maddesi kapsamında, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8'inci ve 9'uncu derecede boş bulunan 158 Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı kadrosuna, ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve yarışma sınavı yöntemiyle personel alınacak.

Toplam 7 bin 158 personel alımına ilişkin başvuru şartları ve aranılacak nitelikler ile diğer bilgiler Bakanlığın internet sitesinde duyurulacak.

- "İnsan kaynağımızı 2024 yılında da güçlendirmeyi sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeni ihdas edilen kadroların Bakanlık için hayırlı olması temennisinde bulundu.

İnsan kaynağını 2024'te de da güçlendirmeyi sürdüreceklerini kaydeden Yumaklı, "Bakanlık olarak büyük ve güçlü bir aileyiz. Bakanlığımızın her bir ferdiyle birlikte tarımsal üretimdeki gücümüze güç katmaya, doğal kaynaklarımızı koruyup geliştirmeye ve tarım, orman, su alanlarında üretici ve vatandaş odaklı çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Personel alımı sürecini 2024 yılı içerisinde açıklayacaklarını belirten Yumaklı, "Bize her zaman destek olan Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yeni kadro ihdası nedeniyle şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber