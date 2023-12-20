Mersin'de yakalanan FETÖ hükümlüsü cezaevine konuldu
Mersin'de, FETÖ üyesi olmaktan hükümlü bir kişi yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2023 10:21, Son Güncelleme : 20 Aralık 2023 10:41
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince söz konusu terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Çalışma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalandı.
M.K. adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.