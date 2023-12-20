Altının gramı 1911 liradan işlem görüyor

Piyade okulundaki olaya sebep olan personel görevden uzaklaştırıldı
Piyade okulundaki olaya sebep olan personel görevden uzaklaştırıldı
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Asgari ücret artışı son 5 yıllık dönemde enflasyonun altına düşmedi
Asgari ücret artışı son 5 yıllık dönemde enflasyonun altına düşmedi
Kiralardaki köpük eridi
Kiralardaki köpük eridi
Sektör temsilcileri yanıtladı: Otomobil fiyatlarında artış olacak mı?
Sektör temsilcileri yanıtladı: Otomobil fiyatlarında artış olacak mı?
'5 liralık hatıra paralardaki Atatürk benzemiyor' iddialarına açıklama
'5 liralık hatıra paralardaki Atatürk benzemiyor' iddialarına açıklama
Bakan Uraloğlu: Maç 90 dakika, Ankara-İstanbul arası 80 dakika
Bakan Uraloğlu: Maç 90 dakika, Ankara-İstanbul arası 80 dakika
Dolar'da rekor! Euro da tarihinde ilk kez 32 TL'yi gördü
Dolar'da rekor! Euro da tarihinde ilk kez 32 TL'yi gördü
Tarım ve Orman Bakanlığına alınacak personelin dağılımı belli oldu
Tarım ve Orman Bakanlığına alınacak personelin dağılımı belli oldu
45 bin TL'ye çürük raporu! Hastane yöneticilerinin de olduğu 11 gözaltı
45 bin TL'ye çürük raporu! Hastane yöneticilerinin de olduğu 11 gözaltı
Özel okullarda KDV çıkmazı
Özel okullarda KDV çıkmazı
63 ilde mali suç örgütleri üyelerine operasyon: 302 gözaltı
63 ilde mali suç örgütleri üyelerine operasyon: 302 gözaltı
Usulsüz atamalar müfettişlere takıldı! Başkan hakkında iddianame hazırlandı
Usulsüz atamalar müfettişlere takıldı! Başkan hakkında iddianame hazırlandı
Liselilere 'yazılım' dersi
Liselilere 'yazılım' dersi
Erdoğan talimatı verdi, köpek meselesi seçim öncesi bitecek
Erdoğan talimatı verdi, köpek meselesi seçim öncesi bitecek
YSK'nin seçim kararlarına göre 32 ilde oy kullanma saatleri değişti
YSK'nin seçim kararlarına göre 32 ilde oy kullanma saatleri değişti
Moody's'ten Türkiye raporu: Toparlanma zaman alacak
Moody's'ten Türkiye raporu: Toparlanma zaman alacak
İki bakanlığın 2024 yılı bütçesi Genel Kurulda kabul edildi
İki bakanlığın 2024 yılı bütçesi Genel Kurulda kabul edildi
Akşener 'korktular' dedi, İmamoğlu cevap verdi
Akşener 'korktular' dedi, İmamoğlu cevap verdi
İstanbulspor-Trabzonspor maçında İstanbulspor sahadan çekildi
İstanbulspor-Trabzonspor maçında İstanbulspor sahadan çekildi
RTÜK: Spor programlarına çeki düzen gelecek
RTÜK: Spor programlarına çeki düzen gelecek
'Şehir hastaneleri her geçen gün bütçeyi yutuyor' iddiasına Bakan Koca'dan yanıt
'Şehir hastaneleri her geçen gün bütçeyi yutuyor' iddiasına Bakan Koca'dan yanıt
Başakşehir'de hamile öğretmeni darbeden veli tutuklandı
Başakşehir'de hamile öğretmeni darbeden veli tutuklandı
Togg dolandırıcılarının 10 yıla kadar hapsi istendi
Togg dolandırıcılarının 10 yıla kadar hapsi istendi
Benzine 1 lira 49 kuruş zam geldi
Benzine 1 lira 49 kuruş zam geldi
e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi erişime açıldı
e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi erişime açıldı
Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanım diyecektim
Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanım diyecektim
Akşener'den 'İstifalara' ilişkin açıklama: Savaş ilanı olarak kabul ediyorum
Akşener'den 'İstifalara' ilişkin açıklama: Savaş ilanı olarak kabul ediyorum
Çatalca'da trafik kazasında üç Pilottan ikisi hayatını kaybetti
Çatalca'da trafik kazasında üç Pilottan ikisi hayatını kaybetti
Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması: Bizde kavga gürültü yok!
Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması: Bizde kavga gürültü yok!
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

Altının gramı 1911 liradan işlem görüyor

Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 1911 lira seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2023 10:42, Son Güncelleme : 20 Aralık 2023 10:43
Yazdır
Altının gramı 1911 liradan işlem görüyor

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü yüzde 0,8 yükselişle 1909 liradan tamamladı.

Altının gramı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 1911 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 200, cumhuriyet altını 13 bin 50 lira seviyesinde bulunuluyor.

Altının ons fiyatı da yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyarak yüzde 0,1 yükselişle 2 bin 42 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl en geç mayıs ayında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik fiyatlamaların ve "yumuşak iniş" ihtimalinin güçlenmesinin altın talebini desteklediğini söyledi.

Dünya ekonomilerinin enflasyon ve resesyon kıskacında kalabileceğine ilişkin endişelerin yavaş yavaş fiyatlamaların dışına çıktığını aktaran analistler, tahvil faizlerinin son 5 ayın en düşük seviyesinde seyretmesinin altının alternatif maliyetini azalttığını dile getirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek yılın ilk toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 76 oldu.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de CB tüketici güven endeksi ve 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 50 ve 2 bin 70 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber