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Bakan Uraloğlu: Maç 90 dakika, Ankara-İstanbul arası 80 dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Maç 90 dakika, biz Ankara'dan İstanbul'a 80 dakikada gideceğiz. Süper hızlı trenle bunu gerçekleştireceğiz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2023 10:52, Son Güncelleme : 20 Aralık 2023 11:03
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Bakan Uraloğlu, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu. Hayata geçmesini planladıkları projeleri anlatan Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasını 80 dakikaya indirecek olan 'Süper Hızlı Tren Projesi' için çalışmalara başlandığını belirtti.

"Süper hızlı tren projesi ile 80 dakika sürecek"

Uraloğlu, görsellerle anlattığı 'Ankara- İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi' ile Ankara-İstanbul arasındaki mesafenin, bir maç süresinden bile kısa olacağına dikkati çekerek, "Maç 90 dakika, Ankara'dan İstanbul'a 80 dakikada gideceğiz inşallah. 'Süper Hızlı Tren' ile bunu gerçekleştireceğiz. Ankara İstanbul Süper Hızlı Treni Projesi' ile Türkiye'nin en kalabalık şehirleri olan Ankara ile İstanbul arasında en hızlı, ekonomik ve güvenli bir şekilde ulaşım imkanı sağlanacak. Ankara üzeri bağlantılı Konya, Sivas, Kayseri, Yüksek Hızlı Treni hatlarının yolculuk süreleri kısalacak. Ayrıca, demiryollarının şehirlerarası taşımacılıktaki payı artacak, ülke genelinde raylı sistem ağı genişleyecek, şehirlerarası lojistik maliyetler düşecek, İstanbul ve Ankara gibi Türkiye'nin en kalabalık iki şehri arasında ekspres ulaşım sağlanmış olacak" ifadelerini kullandı.

"Süper hızlı tren 350 km hıza ulaşabilecek"

Ankara İstanbul Süper Hızlı Treninin Sincan YHT İstasyonundan ayrılarak Ankara-Beypazarı-Narlıhan-Akyazı üzerinden Adapazarı ve Kocaeli'ne, oradan da İstanbul Söğütlüçeşme'ye kadar uzanacağını bildiren Uraloğlu, "Proje hattı; Ankara-İstanbul arasında 344 kilometre uzunluğunda olacak. Proje kapsamında, 14 kilometre uzunluğunda 19 adet viyadük, 120 kilometre uzunluğunda 52 adet tünel yapılacak. Saatte 350 kilometre hıza ulaşabilecek 'Süper Hızlı Tren' ile birlikte Ankara-İstanbul arası 80 dakika, yani 1 saat 20 dakika sürecek. Mevcut hızlı tren hattı da kullanılmaya devam edilecek" dedi.

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