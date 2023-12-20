Dreame Bot D9 Max... Büyük evler için maksimum temizlik robotu

Piyade okulundaki olaya sebep olan personel görevden uzaklaştırıldı
Piyade okulundaki olaya sebep olan personel görevden uzaklaştırıldı
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Asgari ücret artışı son 5 yıllık dönemde enflasyonun altına düşmedi
Asgari ücret artışı son 5 yıllık dönemde enflasyonun altına düşmedi
Kiralardaki köpük eridi
Kiralardaki köpük eridi
Sektör temsilcileri yanıtladı: Otomobil fiyatlarında artış olacak mı?
Sektör temsilcileri yanıtladı: Otomobil fiyatlarında artış olacak mı?
'5 liralık hatıra paralardaki Atatürk benzemiyor' iddialarına açıklama
'5 liralık hatıra paralardaki Atatürk benzemiyor' iddialarına açıklama
Bakan Uraloğlu: Maç 90 dakika, Ankara-İstanbul arası 80 dakika
Bakan Uraloğlu: Maç 90 dakika, Ankara-İstanbul arası 80 dakika
Dolar'da rekor! Euro da tarihinde ilk kez 32 TL'yi gördü
Dolar'da rekor! Euro da tarihinde ilk kez 32 TL'yi gördü
Tarım ve Orman Bakanlığına alınacak personelin dağılımı belli oldu
Tarım ve Orman Bakanlığına alınacak personelin dağılımı belli oldu
45 bin TL'ye çürük raporu! Hastane yöneticilerinin de olduğu 11 gözaltı
45 bin TL'ye çürük raporu! Hastane yöneticilerinin de olduğu 11 gözaltı
Özel okullarda KDV çıkmazı
Özel okullarda KDV çıkmazı
63 ilde mali suç örgütleri üyelerine operasyon: 302 gözaltı
63 ilde mali suç örgütleri üyelerine operasyon: 302 gözaltı
Usulsüz atamalar müfettişlere takıldı! Başkan hakkında iddianame hazırlandı
Usulsüz atamalar müfettişlere takıldı! Başkan hakkında iddianame hazırlandı
Liselilere 'yazılım' dersi
Liselilere 'yazılım' dersi
Erdoğan talimatı verdi, köpek meselesi seçim öncesi bitecek
Erdoğan talimatı verdi, köpek meselesi seçim öncesi bitecek
YSK'nin seçim kararlarına göre 32 ilde oy kullanma saatleri değişti
YSK'nin seçim kararlarına göre 32 ilde oy kullanma saatleri değişti
Moody's'ten Türkiye raporu: Toparlanma zaman alacak
Moody's'ten Türkiye raporu: Toparlanma zaman alacak
İki bakanlığın 2024 yılı bütçesi Genel Kurulda kabul edildi
İki bakanlığın 2024 yılı bütçesi Genel Kurulda kabul edildi
Akşener 'korktular' dedi, İmamoğlu cevap verdi
Akşener 'korktular' dedi, İmamoğlu cevap verdi
İstanbulspor-Trabzonspor maçında İstanbulspor sahadan çekildi
İstanbulspor-Trabzonspor maçında İstanbulspor sahadan çekildi
RTÜK: Spor programlarına çeki düzen gelecek
RTÜK: Spor programlarına çeki düzen gelecek
'Şehir hastaneleri her geçen gün bütçeyi yutuyor' iddiasına Bakan Koca'dan yanıt
'Şehir hastaneleri her geçen gün bütçeyi yutuyor' iddiasına Bakan Koca'dan yanıt
Başakşehir'de hamile öğretmeni darbeden veli tutuklandı
Başakşehir'de hamile öğretmeni darbeden veli tutuklandı
Togg dolandırıcılarının 10 yıla kadar hapsi istendi
Togg dolandırıcılarının 10 yıla kadar hapsi istendi
Benzine 1 lira 49 kuruş zam geldi
Benzine 1 lira 49 kuruş zam geldi
e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi erişime açıldı
e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi erişime açıldı
Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanım diyecektim
Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanım diyecektim
Akşener'den 'İstifalara' ilişkin açıklama: Savaş ilanı olarak kabul ediyorum
Akşener'den 'İstifalara' ilişkin açıklama: Savaş ilanı olarak kabul ediyorum
Çatalca'da trafik kazasında üç Pilottan ikisi hayatını kaybetti
Çatalca'da trafik kazasında üç Pilottan ikisi hayatını kaybetti
Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması: Bizde kavga gürültü yok!
Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması: Bizde kavga gürültü yok!
Ana sayfaHaberler Sizden Gelenler

Dreame Bot D9 Max... Büyük evler için maksimum temizlik robotu

Kaynak : Advertorial
Haber Giriş : 20 Aralık 2023 11:38, Son Güncelleme : 20 Aralık 2023 11:38
Yazdır
Dreame Bot D9 Max... Büyük evler için maksimum temizlik robotu

İLANDIR

Dreame Bot D9 Max... Büyük evler için maksimum temizlik robotu

Dreame Bot D9 Max, 5.200 mAH bataryası sayesinde 250 metrekareye varan alanları tek şarjla süpürebiliyor. Köşe bucaktaki tüyleri ve kirleri kolayca toplayan güçlü süpürme sağlayan D9 Max, antibakteriyel bez teknolojisi ile paspas fonksiyonunu da güçlü süpürgesi ile birleştiriyor. 4.000 pa emiş gücüne sahip robot süpürge, LİDAR lazer navigasyon teknolojisi ve akıllı harita kontrol işlevlerine sahip.

Yüksek emiş gücü için özel tasarım

D9 Max, evinizdeki tüyleri ve kirleri kolayca süpürebilmek için 4.000 pa yüksek emiş gücü ile donatılmış durumda. Temizlik ihtiyaçlarınız doğrultusunda, dört emiş gücü arasında geçiş yapabilmenize olanak sağlayan DreameBot D9 Max, Nidec tarafından üretilmiş fırçasız motor ve özel tasarım hava kanalı sayesinde daha güçlü bir emiş sağlıyor ve emdiği kiri, tozu doğrudan içerisine alıyor.

Engelleri aşar süpürür

Dreame Bot D9 Max, temizlik öncesinde, kendinizin düzenleyebileceği bir harita oluşturur ve temizlik için en etkili güzergahı belirler.
20 mm yükseklikteki engellerle karşılaştığında bile temizliğe devam etme özelliğine sahip D9 Max'ta, merdiven sensörleri sayesinde, çok katlı evlerde düşmeden yoluna devam eder.
Duvardan duvara, pinpon topu gibi bir temizlik anlayışı yerine metodolojik bir temizlik anlayışını uygular. Halılar ve sert zeminleri birbirinden ayırabilen D9 Max, halıyı anında algılayıp tepki verir ve emiş gücünü artırmayı seçerek halınız için en güçlü temizlik ayarına otomatik geçer.

Tek şarjda 250 metrekare

Dreame D9 Max, 5.200 mAh kapasiteye sahip bataryası sayesinde, tek bir şarjda 250 metrekareye varan alanları temizleyebilir. Pil kapasitesi düşünce, otomatik olarak şarj istasyonuna geri döner, kendisini şarj eder ve temizliğe bıraktığı yerden devam eder.

Tek robot, çifte temizlik

Dreame D9 Max, hem süpürme hem paspas özellikleri ile tozu, kırıntıları ve döküntüleri süpürürken, seçtiğiniz seviyedeki su akışı ile etkili paspas da yapıyor. 270 ml kapasiteli su tankı ile mikrofiber özellikli paspas bezindeki nemi daima muhafaza edebilirken, size üç farklı su akış seviyesinden istediğinizi seçebilmenize olanak tanıyor.
Akıllı ev asistanları ile entegrasyona sahip D9 Max'a sesinizle de komut verebilirsiniz. Evi istediğiniz zaman temizlemeye başlamasını sesli komutla bildirebilirsiniz.
Kısaca, Dreame D9 Max, süpürge ve paspas kombo özelliği, LİDAR navigasyon, 5.200 mAh batarya ve 4.000 Pa emiş gücü ile dikkat çekiyor.

Dreame Bot D9 Max, 7.999 TL fiyatla satışa sunuluyor

https://www.mediamarkt.com.tr/tr/product/_dreame-d9-max-vacuum-mop-robot-s%C3%BCp%C3%BCrge-siyah-1221702.html?ga_query=D9+MaxDreame Bot D9 Max

Teknik Özellikler

Ağırlık 3,67 kg
Batarya kapasitesi 5.200 mAh
Toz haznesi 570 mL
Emiş gücü 4.000 Pa
Engel atlama 20 mm
Ses seviyesi 62,8 dB
Çalışma süresi 210 dakika (Sessiz modda süpürme ve paspas)
150 dakika (Standart modda süpürme ve paspas)

dreame hakkında

2017 yılında kurulan Dreame Technology, teknoloji aracılığıyla hayatları güçlendirme vizyonuyla akıllı ev temizlik cihazlarına odaklanan yenilikçi bir tüketici ürünleri şirketidir. Dreame Technology'i Facebook, Instagram ve Twitter'da takip edebilir, daha fazla bilgi için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
https://www.dreametech.com

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber