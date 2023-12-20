Kayseri'de uzman çavuşu öldüren sanık müebbet hapis istemiyle yargılanacak

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık F.B. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sanık F.B, iddianamede yer alan ifadesinde, maktul U.C.D'nin olay günü üzerine yürüdüğünü ve kendisine kafa attığını iddia etti.

Çevredekilerin araya girerek kendisini uzaklaştırdığını, anne ve babasının darbedildiğini öğrenince yeniden olay yerine gittiğini anlatan F.B, "Maktul bana silahını doğrultu, havaya doğru ateş etti. Kendimi ve ailemi korumak için bıçağı rastgele salladım. Ardından dayımın evine gittim. Öldüğünü bilmiyordum. O yüzden teslim olmadım. Kavga ettiğim kişinin öldüğünü öğrenince teslim oldum. Pişmanım." ifadelerini kullandı.

Mimsin Mahallesi'nde 23 Eylül'de farklı düğün salonlarından çıkan iki grubun içerisinde bulunduğu araçlar kazaya karışmış, taraflar arasında çıkan kavgada yaralanan U.C.D. kaldırıldığı hastanede kurtarılamamış, F.B. tutuklanmıştı.

Diyarbakır'da görev yapan uzman çavuş U.C.D, kardeşinin düğünü için Kayseri'ye gelmişti.