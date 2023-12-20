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Mahalleye görevli gelen sağlık görevlisini taciz eden şüpheli serbest

Denizli'nin Babadağ ilçesinde, mahalleye görevli gelen sağlık görevlisini taciz eden şüpheli, yaşanan tartışma sonucu zorla gezici sağlık aracına girmeye çalıştı. Gözaltına alınan şüphelinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına ilişkin bir üst makama itiraz yapıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2023 12:14, Son Güncelleme : 20 Aralık 2023 12:15
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Mahalleye görevli gelen sağlık görevlisini taciz eden şüpheli serbest

Babadağ ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde yaşanan olayda; sağlık hizmeti için mahalleye gelen Gezici Aile Sağlığı Merkezinde görevli kadın doktor N.K. ve ebe Y.Y.Ö. hasta kabulüne başladı. Muayene amacıyla odaya giren 30 yaşındaki H.G., kadın doktorun gözlerinin önünde ebe Y.Y.Ö.'ye elle cinsel tacizde bulundu. Saldırgan, vatandaşların da yardımıyla dışarıya çıkartılırken, olayın şokunu atlatan sağlık görevlileri 'beyaz kod' alarmı vererek yardım talebine bulundu.

Yaşananların ardından ailesiyle birlikte geri dönen saldırgan, kendisi hakkında şikayetçi olunmaması için gezici sağlık aracına girmeye çalıştı. Kadın doktor ve cinsel saldırıya uğrayan ebe, kapının arkasına karyola ve dolapları yığarak dışarıdan içeriye girişi engellemek için önlem aldı. Yardım talebi üzerine mahalleye gelen sağlık ekiplerine de güçlük çıkartan saldırgan H.G. gözaltına alındı.

Cinsel saldırıda bulunan H.G. ve yakınları gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen H.G., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Saldırganın serbest bırakılmasına ilişkin bir üst mahkemeye itiraz edildiği öğrenildi.

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