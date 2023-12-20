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Piyade okulundaki olaya sebep olan personel görevden uzaklaştırıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'ndaki olaya sebep olan personel hakkında geçici görevden uzaklaştırma kararı alındığını, adli soruşturmaya ilave olarak idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 20 Aralık 2023 12:19, Son Güncelleme : 20 Aralık 2023 12:21
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Piyade okulundaki olaya sebep olan personel görevden uzaklaştırıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'ye yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve ötesinde üstlendiği tüm görevleri büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirdiği vurgulandı.

Binlerce yıllık köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip ordunun ve askerliğin temelinin disiplin üzerine kurulduğunun altı çizilen açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu Madde 13'te belirtildiği üzere 'Disiplin: Kanunlara, nizamlara ve amirlere mutlak bir itaat ve astının ve üstünün hukukuna riayet demektir. Askerliğin temeli disiplindir.' Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askeri hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır." denildi.

"Derhal idari soruşturma başlatılmıştır"

Açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu ve ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, sonsuzluğa uğurlanışının 85'inci yıl dönümünde Piyade Okul Komutanlığında vuku bulan hadiseye ilişkin, disipline aykırı her olay ve durumda olduğu gibi, adli soruşturmaya ilave olarak derhal idari soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, ilgili mevzuat çerçevesinde milli anma ve kutlama günleri, tören ve bayramlarda günün anlam ve önemine uygun şekilde davranmanın disiplinin bir gereği olduğu, mevzuata uygun davranmama nasıl disiplinsizlik ise buna karşı göre, yetki ve sorumluluğu dışında suç teşkil edecek nitelikte müdahale etmenin ya da davranışta bulunmanın da disiplinsizlik olduğu vurgulandı.

Geçici görevden uzaklaştırma kararı alındı

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu Madde 29'daki 'Disiplinsizlik veya suç teşkil edebilecek bir fiili nedeniyle hakkında yapılan inceleme ve araştırmanın emniyetli ve sıhhatli olarak devam etmesi amacıyla, görevi başında kalmasında sakınca görülecek subay, astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş ve erler idari izinli sayılarak görevinden geçici olarak uzaklaştırılabilir.' amir hükmü uyarınca, olaya sebebiyet veren personel hakkında Geçici Görevden Uzaklaştırma Kararı alınmıştır. Bu olayla ilgili olarak kamuoyuna yansıtılmaya çalışılan durumun aksine, henüz tesis edilmiş nihai bir disiplin işlemi bulunmamaktadır. Yüksek Disiplin Kurulu süreci ve adli soruşturma tamamlanıncaya kadar bu konuyu farklı noktalara çekmek, eğer bilgisizlikten kaynaklanmıyorsa, kamuoyunda olumsuz algı yaratarak Türk Silahlı Kuvvetlerine zarar verme amacı taşımaktadır."

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