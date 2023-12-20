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Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e 'korkak' yanıtı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "korkak" sözüne yanıt verdi. "Korkak" kelimesini kabul etmediğini söyleyen Yavaş, "Hiçbir zaman korkmadım, korkan zaten Ankara Büyükşehir Belediyesine aday olmaz. Korkaklıkla suçlanmak zoruma gidiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 20 Aralık 2023 12:46, Son Güncelleme : 20 Aralık 2023 13:34
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "korkak" sözü hakkında konuştu.

Gazetecilerin konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan Yavaş, korkak kelimesini kabul etmediğini söyledi.

"Hiçbir zaman korkmadım. Korkan, Ankara Büyükşehir Belediyesine aday olmaz." diyen Mansur Yavaş, "Elimizi taşın altına koymamız gerekirse, koyarız. Ama bunun yolu yordamı, usulü bellidir. Beni daha önce de başka bir siyasi partinin genel başkanı aday olmam için çağırmıştı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olacağına dair sayın Akşener'in söylemleri olmuştur. Keşke bunu son ana bırakmadan karar alınsaydı, daha düzgün olurdu." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir konuşmasında Nihal Atsız'ın bir şiirini okumuş, şiirdeki "Er tez gider, korkak yavaş" dizesi "Mansur Yavaş'a gönderme mi?" sorularının sorulmasına neden olmuştu.

Akşener bu iddiayı reddetse de Uşak'ta yaptığı konuşmada, "Kazanalım diye ağzımı açmadım. Millet bu arkadaşları istiyor diye bunları o masaya götürdüm. O masadan kovuldum. İkisi de korktu kabul etmedi. Benim değil milletin istediğini kabul etmediler." ifadelerini kullanmıştı.

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