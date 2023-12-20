Türkşeker'e 214 yeni personel alınacak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkşeker'e 214 yeni personel alım sürecinin başlatıldığını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Aralık 2023 13:36, Son Güncelleme : 20 Aralık 2023 13:37
Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından 'Türkşeker'e personel alımı'na ilişkin paylaşımda bulundu.
Yumaklı paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
2023 yılında Türkşeker'e 1000 geçici işçi, 115 daimi işçi alımını duyurmuştuk.
Şimdi ise 214 yeni personel alım sürecini başlatıyoruz. Bu alımla birlikte Türkşeker merkez ve taşra teşkilatını daha da güçlendirmiş olacağız.
Hayırlı olsun, üretimimize güç katsın.
2023 yılında Türkşeker'e 1000 geçici işçi, 115 daimi işçi alımını duyurmuştuk.İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) December 20, 2023
Şimdi ise 214 yeni personel alım sürecini başlatıyoruz. Bu alımla birlikte Türkşeker merkez ve taşra teşkilatını daha da güçlendirmiş olacağız.
Hayırlı olsun, üretimimize güç katsın. pic.twitter.com/Aa7km3UeVs