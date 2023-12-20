TBMM'de tansiyon yükseldi

TBMM Genel Kurulu'nda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor. Bu çerçevede DEM Partili milletvekilleri konuşma yaptı. Ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın konuşması sırasında gerginlik yaşandı.

"Bu ülkede katliamlar yapıldıysa bunun hesabını CHP tek parti iktidar dönemine sormak, bunun hesabını Kandil'den emir alıp insanları katledenlere sormak lazım"

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, DEM Partili milletvekillerinin konuşmalarında kullandığı ifadeleri hedef alarak, "Türkiye'nin tarihini kürsüden çıkıp, 'katliam tarihi' diyerek kimse kirletemez. Bu ülkenin şanlı ve şerefli tarihine kimse bir şey söyleyemez. Terör eylemlerini, PKK'ya destek vererek, Kandil'den talimat alarak söyleyenlerse hiç itibar görmez. Bu ülkede katliamlar yapıldıysa bunun hesabını CHP tek parti iktidar dönemine sormak lazım. Bunun hesabını Kandil'den emir alıp insanları katledenlere sormak lazım" dedi.

"(AK Partili Usta'ya) Siz ne demek istiyorsunuz 'maaşlarını Kandil'e gönderenler' diyerek?"

Bunun üzerine DEM Parti Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ise AK Partili Usta'ya karşı, "Sayın Usta, konumuz Hazine ve Maliye Bakanlığının bütçesi ve ekonomi. Siz ekonominin geldiği durumu konuşmak ve tartışmak istemediğiniz için, bundan kaçtığınız için Türkiye tarihine irrasyonel ekonomi uygulamaları olarak yazılmış bir dönemin iktidarı olduğunuz için ekonomi konuşulacak yerde konuyu saptırıp terör hikayesi yapıyorsunuz. Biz bunu yemeyiz ama sizin sataşmalarınıza da cevap vereceğim. Siz ne demek istiyorsunuz 'maaşlarını Kandil'e gönderenler' diyerek" şeklinde konuştu.

"(AK Partili Usta'ya) İnsan tarihini bilmezse tarihle ilgili Fesli Deli Kadir'den öğrendiklerini burada bize anlatmaya çalışır"

Usta'nın CHP'yi 'katliamcılık' ile suçladığı gerekçesiyle söz alan CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal ise, "İnsan tarihini bilmezse tarihle ilgili Fesli Deli Kadir'den (Kadir Mısıroğlu) öğrendiklerini burada bize anlatmaya çalışır. Bir kere CHP, savaş meydanlarında kurulmuş, Kuva-yi Milleyi'nin devamı olan cumhuriyeti kuran partidir. O kurucu kadrolar, bugün yanmış, yıkılmış, savaştan yeni bir ülkede bir devlet kurdu. Birçok batılı devletten bile daha önce bize medeni haklarımızı tanıdı. İsterseniz biraz tarihi hatırlatayım" ifadelerini kullandı.

"(AK Partili Usta'ya) Kayseri Melih Gazi Yurdu'nun önünde cemaat önünde fotoğrafların var"

Daha sonra DEM Partili Gergerlioğlu, Genel Kurul kürsüsüne çıkarak AK Partili Usta'ya hitaben, "Leyla Şahin, 28 Şubat sürecinde tıp fakültesinde okuyordu. Başörtüsünden dolayı onu okuldan attı. AİHM'ye başvurdu ve AİHM adil olmayan bir karar verdi. Ben de meydanlarda Leyla Şahin'e adalet diye yıllarca haykırdım. Çünkü o zaman siz mazlumdunuz, haksızlığa uğramıştınız. Ben o gün sizi savunduğum için pişman değilim, mazlumdunuz. Ama şimdi mazlum olduğunuz için şiddetle size karşı mücadele etmekten çok memnunum. Bunu da çok iyi bilin. Dün cemaatle siz kol kolaydınız. Sayın Leyla Şahin, senin fotoğrafların var. Kayseri Melih Gazi Yurdu'nun önünde cemaat önünde fotoğrafların var. Kalkmışsın burada 'terör terör' diye bağırıp duruyorsun. Şimdi o fotoğrafları çıkarttırma bana" dedi.

"(DEM Partili Gergerlioğlu'na) Benim Kayseri'de hiçbir yurdun önünde fotoğrafım yok"

Daha sonra AK Parti Grup Başkanvekili Usta söz alarak, "Ekonomiden konuşacağız tabii ki. Sayın Bakanımız cevap verecek. Kendileri bu ülkenin tarihine laf attıkları için bunlara cevap verdim bu birincisi. İkincisi ise Ömer Bey (Gergerlioğlu) çıkıp da benim adımı meydanlarda savunmadı, Müslümanların hakkını savundu. O dönem yasaklarla işinden atılan insanların hakkını savunduysa buna kimse bir şey demez. İşine gelince 28 Şubat'a sığınmayın. Üçüncüsü, benim Kayseri'de hiçbir yurdun önünde fotoğrafım yok. Olmadı, olamaz da. Bana attığı bu iftira ve yalan üzerinden bu kürsünün dilini kötüye kullandığı için Gergerlioğlu'na ceza verilmesini talep ediyorum. Benim böyle bir fotoğrafım yok. Hiç gitmediğim bir yerle ilgili iftira atıyorsa bunun hesabını vermek zorundadır" diye konuştu.

DEM Partililerden Bozdağ'a tepki

Ardından, TBMM Başkanvekili olarak Genel Kurulu yöneten Bekir Bozdağ'ın Oluç'a söz vermemesi üzerine DEM Partili milletvekilleri ellerini sıralara vurarak tepki gösterdi ve CHP'li Cevdet Akay'ın konuşmasına izin vermedi. Bunun üzerine Bozdağ, oturuma 15 dakika ara verdi.

Tartışma büyüdü

Aranın verilmesinin hemen sonrasında Leyla Şahin Usta ve Gergerlioğlu arasında 'fotoğraf' tartışması sürdü. Gergerlioğlu hala 'tweetin duruyor' diye tepki gösterirken, AK Partili Usta 'çıkar, kanıtla' diyerek yanıt verdi. Tartışma, diğer milletvekillerinin araya girmesi ile sona erdi.