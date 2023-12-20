Kars'ta bir binanın 3. katında patlama
Kars'ta bir binanın 3. katında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2023 13:47, Son Güncelleme : 20 Aralık 2023 13:48
Kent merkezindeki Şehitler Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binada henüz belirlenemeyen sebeple patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Olayda, patlamanın meydana geldiği iddia edilen 3. kattaki dairenin duvarları yıkıldı, ardından yangın çıktı.
Ekipler, binadakileri tahliye etmek ve yangını söndürmek için çalışma başlattı.