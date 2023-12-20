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AK Parti'de 4 şehir için temayül yoklaması

Yerel seçim hazırlıklarının sürdüğü AK Parti'de bugün 4 şehir için temayül yoklaması yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli, Kayseri, Kocaeli ve Sakarya'dan il ve ilçe başkanları ile milletvekillerine "Şehrinizde kimi aday görmek istiyorsunuz?" diye soracak.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 20 Aralık 2023 13:58, Son Güncelleme : 20 Aralık 2023 14:00
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AK Parti'de 4 şehir için temayül yoklaması

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, partilerde aday belirleme çalışmaları sürüyor. AK Parti Genel Merkezi'nde de hareketli günler yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 4 şehir için temayül yoklaması yapacak. Bu şehirler, Denizli, Kayseri, Kocaeli ve Sakarya.

Erdoğan bu şehirlerdeki il ve ilçe başkanları ile milletvekilleriyle görüşecek. Cumhurbaşkanı, bu görüşmede "Şehrinizde kimi aday göstermek istiyorsunuz?" sorusunu yöneltecek.

AK Parti, Türkiye genelinde bir temayül yoklaması yapmıştı ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden bir temayül yoklaması yapma ihtiyacı hissetti.

MHP İLE CUMA GÜNÜ GÖRÜŞÜLECEK

AK Parti'de MHP ile komisyon görüşmeleri de sürüyor. İki partinin heyetleri, cuma günü bir kez daha bir araya gelecek.

İki partinin 30 büyükşehirde ittifak yapacak. Hangi partinin, hangi şehirde destekleneceği kararının bu toplantıda belli olması bekleniyor.

ADAYLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kulislerde AK Parti'de adayların 27 Aralık'ta açıklayabileceği konuşuluyor.

Seçim startının ise 1 Ocak'ta verilmesi beklenirken, 15 Ocak'ta da seçim beyannamesinin açıklanacağı ifade ediliyor.

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