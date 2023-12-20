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Teröre karşı Irak'la iş birliği

Diplomatik kaynaklar, Irak tarafı, egemenliklerine meydan okuyan terör örgütü PKK'nın topraklarından tasfiye edilmesini istiyor. Irak'a terör örgütleriyle mücadelede her türlü yardımı yapmaya hazırız" açıklamasını yaptı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 20 Aralık 2023 14:18, Son Güncelleme : 20 Aralık 2023 14:19
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Teröre karşı Irak'la iş birliği

Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye olarak bölgesel bir stratejik işbirliği vizyonunu hayata geçirmek istiyoruz. Bölgemizin güvenliği, istikrarı ve refahı, bölge ülkelerinin ortak işbirliği projelerine imza atmasıyla ve müşterek sorunlara çözüm aramaya başlamasıyla mümkün olabilir. Irak, bu resmin en önemli parçalarından biri.

Irak'la ilişkilerimizin en kritik özelliği şu: Ülkelerin birinde herhangi bir alanda yaşanan bir gelişme diğer ülkeyi de doğrudan etkileyebiliyor.

Irak'la ortak gündemimizdeki konuların ekseriyetinde olumlu yönde bir ilerleme mevcut. Aynı zamanda işbirliğimizi artırmamız, derinleştirmemiz ve kurumsallaştırmamız gereken konular da var.

"Irak'a terör örgütleriyle mücadelede her türlü yardımı yapmaya hazırız"

Dünkü toplantımızda bu konuları kapsamlı şekilde masaya yatırdık ve bir yol haritası belirledik. Dışişleri Bakanlıklarının eşgüdümünde bu yol haritası ilgili kurumlarımızla takip ve tatbik edilecek. İlk olarak, iki ülkeye de bela olan ve ilişkilerimizi yıpratan PKK sorununu ele aldık. Irak tarafı da egemenliklerine meydan okuyan bu terör örgütünün topraklarından tasfiye edilmesini istiyor. En fazla bölge halkına zarar veren, başka ülkelerin taşeronu haline dönüşmüş bu terör örgütüyle mücadelede her türlü yardımı yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguladık.

Bölgedeki kuraklık tehlikesi ele alındı

Dünkü toplantıda ayrıca diğer bir ortak gündem maddemiz olan su meselesini ele aldık. İklim değişikliğinin en olumsuz şekilde etkilediği yerlerden biri bölgemiz. Tabiatıyla Irak da bu olgudan kaydadeğer şekilde etkileniyor. Özellikle kuraklığın artması karşısında bölge ülkeleri olarak suyu en verimli şekilde kullanmamız gerekiyor. Esasen geçtiğimiz Ağustos ayında iki komite kuruldu ve bu komiteler süratle çalışmalarına başladı. Suyun paylaşımına ilişkin miktar belirlenmesi dönemi kapandı. Çünkü miktarı giderek azalan suyun ne düzeyde olacağını hiç kimse öngöremiyor. Irak tarafı da bu hususu teslim etti. Bundan sonra sözkonusu komiteler aracılığıyla teknik ekiplerimizin sürekli temas halinde olmaları gerekiyor. Dün bu alanda da Irak tarafı ile mutabık kaldık.

Petrol sevkiyatı

Ayrıca petrol sevkiyatının yeniden başlamasına hazır olduğumuzu da Irak tarafının bilgisine bir kez daha getirdik. Onlar da döndüklerinde konuyu Bağdat'ta yeniden ele alacaklar.

Dünkü toplantılar vesilesiyle şunu bir kez daha gördük: İki ülke olarak biraraya geldiğimizde esasında üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Yeter ki, ilişkilerimizi kapsamlı şekilde değerlendirebilecek bir vizyon, irade ve takvim ortaya koyalım.

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