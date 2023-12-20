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İmamoğlu: Eski dost düşman olmaz; ben o defteri kapattım

İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ifadelerine yönelik sorulara, "Dün konuşmamda ifade ettiğim tariflerimle ya da ilişki tanımlamalarımla ben o defteri kapattım. İşime ve önüme bakıyorum. Süreçte şu anda ifade edebileceğim başka bir şey yok. Ben çünkü gerçekten yoğun bir iş takvimiyle meşgulüm. Eski dost düşman olmaz. " yanıtını verdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Aralık 2023 15:09, Son Güncelleme : 20 Aralık 2023 15:31
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"BEN O DEFTERİ KAPATTIM, İŞİME VE ÖNÜME BAKIYORUM"

Ataköy- İkitelli Metro Hattı Test Sürüşü sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener'in ifadelerine yönelik sorulara yanıt verdi. İmamoğlu, "Ben dün söyleyeceğimi söyledim. Dün konuşmamda ifade ettiğim tariflerimle ya da ilişki tanımlamalarımla ben o defteri kapattım. İşime ve önüme bakıyorum. Süreçte şu anda ifade edebileceğim başka bir şey yok. Ben çünkü gerçekten yoğun bir iş takvimiyle meşgulüm. Eski dost düşman olmaz. Biz bugün yaşananların tarifini dün yaptığım gibi anlayın lütfen. Onun dışında küçük küçük detaylar üzerinden konuşmayı artık uygun görmüyorum.

Geçmişe hiç dönmeye vaktimiz yok. Geleceğe bakıyoruz. Geleceğe dönük şu anda 16 milyon İstanbullu hatta bütün ülke bizim yaptığımız işlere ve başarılarımıza odaklanmış durumda. Biz Türkiye'nin geleceğinin imza altına alındığı, tariflendiği şehirlerde yöneticileriz. Ben de Mansur Bey de hepimiz artık geleceğe odaklanmış bir biçimde yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

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