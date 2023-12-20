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Erdoğan: Tarih bu iğrenç tabloya göz yumanları yargılayacak

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'deki katliamına tepki gösteren Erdoğan, 'Tarih bu iğrenç tabloyu, buna yol açanları, hak ettikleri şekilde yargılayacak' dedi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Aralık 2023 15:23, Son Güncelleme : 20 Aralık 2023 16:41
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen ''Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni''nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları vardı.

"Yaşananlar, insanlık adına utanç vericidir.'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Batılı ülkelere de eleştirileri vardı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Ödüllerini takdim ettiğimiz tüm kültür sanat insanlarımıza ve temsilcilerine milletimize ve insanlığa yaptıkları katkılar için şükranlarımı sunuyorum. Kendimizi dar bakış açılarıyla sınırlandırmadan ülkemizin tüm değerlerini kucaklamaya çalışıyoruz. Geçmişte bu millet toplum mühendisliği projelerini de maruz bırakılmıştır. Dünyanın pek çok yerinde mimariden edebiyata her alanda sahip oldukları zenginliklerin üzerine adeta titreyen ülkeler görüyoruz. Ülkemizde ise milletimizin birikimleri yok edilmiş gerilik emaresi denilenerek aşağılanmıştır.

''KENDİNİ İFADE ETMEK İSTEYEN HERKESİN ÖNÜNÜ AÇTIK''

Fikrine, zikrine, meşrebine bakmaksızın, kendini kültür ve sanatın hangi alanında olursa olsun ifade etmek isteyen herkesin önünü açtık. Biz değişimle asırlık değerleri yaşatmanın mümkün olduğunu göstermeye çalıştık. Siyasetten edebiyata her alanda yapabilenin istemediği bilenin yapmadığı yapanın bilmediği garip bir tablo ile karşı karşıyayız. Gençlerimizin bu gidişatı değiştirmek için niyet sahibi olduğuna ancak yeteri kadar gayret göstermediğine şahitlik ediyoruz. Dar kadrocu ve hizipçi anlayışın yerini daha çoğulcu, kuşatıcı, özgürlükçü, liyakatli bir yaklaşım almadan hedeflerimize varamayız. Yüzlerce beynin çalıştığı bir Teknopark'a hangi hissiyatla bakıyorsak, yüzlerce yüreğin attığı konservatuvara, kültür-sanat mahfiline de aynı yaklaşıyoruz. Kültür, sanat ve akademi dünyasını tek tipleştiren, baskı ve tahakküm altında tutan 'ideolojik kabileler' gerçeğiyle bir an önce yüzleşmemiz gerekir.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI

Tarih bu iğrenç tabloyu, buna yol açanları, göz yumanları meşrulaştırmaya çalışanları hak ettikleri şekilde yargılayacak. Yapabilecek olan Gazze'deki katliamı engelleyemiyor. Herkes orada ne yaşandığını biliyor. Anlı şanlı onca devletin İsrail'in katliam ve hırsızlık üzerine kurulu vahşi saldırıları karşısında eli kolu bağlı durması, insanlık adına utanç vericidir. Anlı şanlı onca devletin İsrail'in katliam üzerine kurulu bu vahşi saldırıları karşısında eli kolu bağlı halde durması insanlık adına utanç verici bir durumdur. İnşallah 2024, zalimlerin hak ettikleri cezayı gördüğü, mazlumların yaralarının sarıldığı bir yıl olacaktır diye inanıyorum.

''2023 CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SANAT BÜYÜK ÖDÜLÜ'' SAHİPLERİ

2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"ne; bilim alanında Süleyman Uludağ, kültür alanında Ali Birinci, müzik alanında Emel Sayın, resim alanında İlhami Atalay, karikatür alanında Hasan Aycın, sinema alanında Sami Şekeroğlu, dijital sanat alanında Refik Anadol, mimari alanda Sinan Genim, edebiyat alanında da Nazan Bekiroğlu'nun layık görüldü.

Vefa Ödülleri de Attila İlhan, Barış Manço, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Muhsin Ertuğrul ve Samiha Ayverdi'ye değer görüldü.

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