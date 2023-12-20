İstanbulspor Başkanı, Trabzonspor maçında sahadan çekilmelerini değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasındaki Trabzonspor'u ağırladıkları mücadelenin 73. dakikasında takımını sahadan çeken İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile kulüp başkan yardımcısı Bayram Saral, yaşanan olayla ilgili medya mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bir basın toplantısı düzenleyen Sarıalioğlu, yaptığının doğru olduğuna inandığını belirterek, "İnip birini tokatlayacak durumum yok. Oyuncularıma, 'Gidin hakemden helallik alın.' dedim. Trabzonspor başkanını tebrik ettim. Onları da en iyi şekilde uğurladık. Trabzonspor biziz, başkası değil." diye konuştu.

Sarı-siyahlı kulübün başkanı, bir basın mensubunun, "Bugün sakin kafayla aynı kararı verir miydiniz?" şeklindeki sorusuna, "Aynısını yapardım." yanıtını verdi.

Yaptığı eylemin sonucunda verilecek cezanın kendisi için önemli olmadığını söyleyen Ecmel Faik Sarıalioğlu, "İstanbulspor'un sahibiyiz ve elimizden geleni yapıyoruz. Bugün itibarıyla geriye dönük hiçbir yere 1 lira borcum yok. Gelecek borç listemiz cebimizde geziyoruz. Ceza gelmiş, küme düşmüşüz problem değil. Her takım için adalet olması lazım. Sonucu ne olursa olsun, hiç önemli değil. Tek özür dilemem gereken, sporcular ve teknik heyetimdir. Hepsinin bu maçta galip gelirlerse prim hakları vardı. Galip gelmişler gibi primlerini vereceğim." şeklinde konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yönelik istifa beklentileri olduğuyla ilgili soru üzerine Sarıalioğlu, "TFF istifa edemez, görevden alınır. İstifa edecek yetkileri yok. İstanbulspor olarak haftaya Sivas'a gideceğiz ve maçlarımızı oynama devam edeceğiz." dedi.

- "Sorumlu hakemler ve federasyondur"

Yaşananların Trabzonspor maçına rastlamasının bir tesadüf olduğunu söyleyen Sarıalioğlu, "VAR eğer 5 dakikada karar veremiyorsa, 73. dakikada sahadan takımın çekilmesinin sorumlusu hakemler ve federasyondur, biz değiliz. Trabzonspor maçına denk gelmesi bir tesadüf. Kimse benden fazla Trabzonlu olmasın. Hiçbir Trabzonlu benden çok Trabzonlu ve Trabzonsporlu değildir." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den randevu alamadığını dile getiren Sarıalioğlu, yaşanan olay üzerine bugün federasyondan arandığını kaydederek, "Saat 15.00'te aradılar, Müslüm Özmen ve başkanla konuştuk. Kendisini dinledim. Aday olduğu günden bugüne kadar ne düşünüyorsam, liglerle alakalı ne düşünüyorsam hepsini yine söyledim. Yüzüne söylemediğim hiçbir şeyi arkasından konuşmadım. Kulüp başkanlarının içinde ne konuştuysam, onları konuştum. Bugün aradılar, istediğiniz zaman gelebilirsiniz dediler." açıklamasında bulundu.

Eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu yönetimi zamanında bir şeylerin düzeleceğine inandıklarını aktaran Sarıalioğlu, "Ferhat Gündoğdu seçildiği zaman mutlu olmuştuk. Çünkü askeri disiplinle başarılı olacağına inanmıştık. Buraları planlayacağına inanmıştık. Sonuna kadar da arkasında durmuştuk. Değişmesinin yanlış olduğunu her yerde söyledim. Bugün bile çağrılıp değerlendirilmesi gereken bir MHK başkanı. O zamanki toplantılarda tüm kulüpler onu destekledi." dedi.

İstanbulspor Kulübü Başkanı, 8 Mart tarihinde hakemlerin görevden alındığı süreçte tüm kulüplerin Gündoğdu'yu desteklediğini ancak sonradan bazı kulüplerin vazgeçtiğini anlattı.

- Saral: "TFF ve MHK'ye olan güvenimizi tamamen kaybettik"

Kulüp başkan yardımcısı Bayram Saral, sahadan çekilmelerinin Trabzonspor camiası ile bir ilgisi bulunmadığını, bu kararın sadece dünkü maçta yaşanan hakem hatasına da indirgenmemesi gerektiğini söyledi.

Ligin ilk haftasından itibaren aleyhlerinde hakem hataları yaşandığını aktaran Saral, "Bu durumdan en çok zarar gören kulübün İstanbulspor olduğu ve hakem hatalarından ötürü ciddi puan kayıplarına maruz kaldığımız aşikardır." diye konuştu.

Çeşitli maçlarda bariz gollerinin ve penaltılarının verilmemesinin yanı sıra rakiplerine avantaj sağlayan hatalar da yapıldığını savunan Saral, şunları kaydetti:

"Yaşanan tüm bu süreçte daha ligin ilk haftalarında hatalı hakem kararlarına ilişkin kötü gidişatı öngören başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu, TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'den randevu talebinde bulunmuş ancak ne acıdır ki Türk futbolunun en tepe noktasında bulunan sayın başkan, bugüne kadar randevu talebimize bir cevap vermemiştir. Amiyane tabirle, Türk futbolunun önemli paydaşlarından biri olan 97 yıllık çınarı İstanbulspor Kulübünü ve başkanımızı yok saymıştır. Hakem hatalarına karşı tepkilerimizin TFF tarafından haftalarca göz ardı edilmesi ve bu durumun süreklilik arz etmesi nihayetinde camiamızda haklı bir gerginlik oluşmuş, dünkü bariz hakem hatası ise bardağı taşıran son damla olmuştur. Kulübümüzün sadece kendi maddi imkanları ile disiplinli bütçesinden ve sportmence yarışmasından asla taviz vermeyerek sürdürmekte olduğu lig mücadelesinde hemen hemen bütün kulüplerin ittifakla yakındığı sorunların ve hakem hatalarının mevcut TFF ile MHK yönetimlerince sona erdirilemeyeceğine, kulüplere ilişkin büyük-küçük, medya gücü olan-olmayan, sesi çok çıkan-az çıkan şeklindeki ayrımcılığın devam edeceğine ve artık bu hususların düzelmeyeceği yönünde kanaatimiz oluştuğu için onurlu ve vicdan sahibi spor adamı sorumluluğuyla, TFF ve MHK'ye olan güvenimizi tamamen kaybettiğimizi kamuoyuna bildiririz."