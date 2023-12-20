Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2023 18:06, Son Güncelleme : 20 Aralık 2023 18:07
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|29,0890
|29,0900
|29,1300
|29,1310
|Avro
|31,9520
|31,9530
|31,9420
|31,9430
|Sterlin
|37,0130
|37,1300
|36,8530
|37,0000
|İsviçre Frangı
|33,6680
|33,8370
|33,7550
|33,9240
|ANKARA
|ABD Doları
|29,0590
|29,1390
|29,1000
|29,1800
|Avro
|31,9120
|31,9920
|31,9020
|31,9820
|Sterlin
|36,9530
|37,1630
|36,7930
|37,0030