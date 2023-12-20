Döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 29,0890 29,0900 29,1300 29,1310 Avro 31,9520 31,9530 31,9420 31,9430 Sterlin 37,0130 37,1300 36,8530 37,0000 İsviçre Frangı 33,6680 33,8370 33,7550 33,9240 ANKARA ABD Doları 29,0590 29,1390 29,1000 29,1800 Avro 31,9120 31,9920 31,9020 31,9820 Sterlin 36,9530 37,1630 36,7930 37,0030