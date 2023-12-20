Diyarbakır'da otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2023 19:45, Son Güncelleme : 20 Aralık 2023 19:24
Alınan bilgiye göre, M.K. yönetimindeki 21 EY 460 plakalı minibüs, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 12. kilometresinde M.U. idaresindeki 21 ACE 811 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, minibüste bulunan 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.