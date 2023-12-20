Ankara'da yan yatan beton pompasının kolunun çarptığı işçi öldü

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Konuk'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde bir inşaatın temel betonu atılırken beton pompasının sabitlenen ayakları toprağa battı.

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