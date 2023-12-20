POMEM Giriş Sınavı 3. yedek aday planlama sonuçları açıklandı

30. Dönem polis meslek eğitimi için Polis Meslek Eğitim Merkezlerine planlanan adaylardan kayıt yaptırmayan ve istifa eden adayların yerine ön lisans mezunu 36 erkek, lisans mezunu 19 kadın, ön lisans mezunu 6 kadın yedek adayın planlaması yapılmıştır.

Adaylara sonuçlar posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup internetteki resmi sayfamız üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

30. Dönem polis meslek eğitimi için yedek aday planlamaları 3. yedek planlama ile birlikte sonlandırılmıştır.

Tüm adaylara ilanen duyurulur.

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