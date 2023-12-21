Cumhur İttifakı'nda iller netleşmeye devam ediyor

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre: Cumhur İttifakı'nın iller özelinde seçim çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgilere göre Bursa, Balıkesir ve Samsun'da seçimlere ortak aday ile girilecek. 3 büyükşehirde de AK Parti'nin adayı desteklenecek. Bursa'nın Yenişehir ve Harmancık, Balıkesir'in Susurluk ve Gömeç, Samsun'un ise Alaçam ve Asarcık ilçelerinde AK Parti aday çıkarmayacak. Bu ilçelerde MHP'nin adayı desteklenecek. 2019 yerel seçimlerinde Bursa'da Yenişehir'de, Balıkesir'de Ayvalık, Balya ve Edremit'te, Samsun'da Alaçam ve Asarcık'ta MHP adayı ile seçimlere girilmişti.

'HERKESİN GÖNLÜNE GİRİN' TALİMATI

Edinilen bilgilere göre önceki gün 3 büyükşehrin teşkilatı ile Genel Merkez'de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bursa, Balıkesir ve Samsun bizim için çok önemli. Meclis üyelerini şehirlerin demografik yapısına göre belirleyelim. Yerel seçimler büyük önem arz ediyor. Çok iyi hazırlanmamız lazım. Herkesin gönlüne girin" talimatı verdi.

BULUŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan mesaisinin büyük bölümüne Genel Merkez'de devam eden Erdoğan, gün içerisinde birçok il ve ilçe teşkilatı ile bir araya gelerek, memnuniyet yoklaması yapıyor ve aday isim önerilerini istiyor. Erdoğan dün bu kapsamda Denizli, Kayseri, Kocaeli ve Sakarya milletvekilleri ile il ve ilçe teşkilatları ile bir araya geldi. Önümüzdeki günlerde bu illerin adaylarının da netleşmesi öngörülüyor.

AK Parti ile MHP ortak seçim komisyonu da çalışmalarını sürdürüyor. Adaylık konusu %99 tamam, komisyon ve meclis üyelikleri ile ilgili çalışmalar devam ediliyor. Hedef yarın çalışmaları noktalayıp raporları Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye sunmak.