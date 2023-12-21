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Bankalara talimat verildi, çalışan emeklilere ödeme tarihi belli oldu

Çalışmayan emeklilere verilen 5 bin TL'lik ikramiyenin ardından çalışan emeklilere verilecek olan ikramiyede yeni gelişme yaşandı. 5 milyon emeklinin faydalanacağı ikramiye için bankalara talimat verildi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 21 Aralık 2023 08:09, Son Güncelleme : 21 Aralık 2023 08:12
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Bankalara talimat verildi, çalışan emeklilere ödeme tarihi belli oldu

Çalışmayan emeklilere verilen 5 bin TL'lik ikramiyenin ardından gözler çalışan emekliler için yapılan ikramiye düzenlemesine çevrildi. Çalışan emeklilere 5 bin TL verilmesine ilişkin düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşümeler devam ediyor. Çalışan emeklilere ikramiye için ödeme tarihi belli oldu.

İKRAMİYEDE ÇALIŞAN VE ÇALIŞMAYAN EMEKLİ AYRIMI KALKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Ekim'de gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık." sözleriyle duyurduğu Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla ödenen ikramiyenin kapsamı genişledi.

Ekim ayında meclisten geçerek Kasım ayının ilk iki haftasında ödemeleri tamamlanan çalışmayan SSK, Bağ-Kur ve Emekli sandığı emeklilerinin yanı sıra çalışan emekliler için kollar sıvandı. 5 bin liralık ikramiyeden 1,6 milyon civarında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçinin yanı sıra vergi mükellefi olmuş ancak faaliyetini sonlandırmasına rağmen ticaret odasında kaydı silinmemiş esnaf da ikramiye alamamıştı.

ERDOĞAN'DAN 'EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda bu konudaki görüşlerini paylaşmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması şahsen bizim de içimize sinmeyen, bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Dahası bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer emeklilerimizde bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik. Pazartesi günkü kabine toplantımızda Çalışma ve Maliye Bakanlarımıza gerekli düzenleme ve düzeltmelerin süratle yapılması talimatını verdim. Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibarıyla tamamladılar. İnşallah önümüzdeki hafta ilgili kanun teklifini Meclisimize sunacağız. İlk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağkur'lu esnaf emeklilerimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkanından faydalanmalarını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defaya mahsus 5 bin liralık ödeme gerçekleştirmiş olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışma ile çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesine ilişkin önerge 80 maddelik torba yasa ile meclise taşındı. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen çalışan emekliye 5 bin TL ikramiyenin TBMM Genel Kurulu'nda süren bütçe görüşmelerinde onaylanması bekleniyor.

İKRAMİYE GELECEK HAFTA YASALAŞMIŞ OLACAK

Habertürk'te yer alan habere göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmeleri devam eden torba yasada yer alan çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye ödenmesine ilişkin düzenleme önümüzdeki çarşamba günü yasalaştırılacak. AK Parti Grup Başkanlığı yılbaşına ikramiyelerin yetiştirilmesi için bütçeden hemen sonra torba yasanın kalan maddelerini gündeme alacak.

BANKALARA TALİMAT VERİLDİ

Önümüzdeki hafta çarşamba gecesi bütün maddelerin Genel Kuruldan geçirilmesi planlanıyor. Kasım ayında çalışmayan 10 milyon 429 bin 922 emekliye ikramiye ödemeleri yapılmıştı. Ödeme almayan 4 milyon 688 bin 945 emekliye 5 bin lira ödeme için bankalara talimat verildi. Çalışmayan emeklilere toplamda 23 milyar lira ödeme yapılacak.

Ödemeler ise gelecek hafta 28-29 Aralık tarihlerinde çalışmayan emeklilerin hesaplarına yatırılmış olacak.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Çalışmayan SSK emeklileri ikramiyelerini 11-12-13-14 Kasım tarihlerinde maaş ödeme takvimine göre almıştı. Ancak çalışan emekliler için gün sınırı olduğu için 2 gün içinde ödemelerin hesaplara aktarılması bekleniyor. Bu doğrultuda 28 Aralık'ta çalışan SGK emeklilerine ikinci gün ise Bağ-Kur ve Emekli sandığı emeklilerine ödemelerin hesaplarına aktarılacağı düşünülüyor.

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