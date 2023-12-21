Adana'da bir kişi silahla öldürüldü
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2023 08:43, Son Güncelleme : 21 Aralık 2023 08:44
Namık Kemal Mahallesi'ndeki evinin önünde otomobilinden inen Turan Rigan'a (44), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi silahla ateş edip kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Rigan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Rigan'ın cesedi, incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.