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Yılın son faiz kararı bugün açıklanacak

Merkez Bankası yılın son faiz kararını bugün açıklayacak. Bankanın faiz artışına devam etmesine kesin gözüyle bakılırken, faiz kararı kadar metinde verilecek mesajlar da önemli olacak. Ekonomistler ise bankanın 1 ya da 2 faiz artışı sonrası süreci sonlandıracağı tahmininde bulunuyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 21 Aralık 2023 08:56, Son Güncelleme : 21 Aralık 2023 09:10
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Yılın son faiz kararı bugün açıklanacak

Yılın son faiz kararı için artış beklentisi 250 baz puan. Reuters'ın anketine katılan 12 ekonomistin tamamı bu yönde tahminde bulundu. AA Finans'ın 14 katılımcıyla yaptığı ankette ise medyan tahmin bu seviyede.

Aralık toplantısının önceki toplantılardan bir farkı var. Bu toplantıda faiz artış süreci sona erebilir. Kasım ayı Para Politikası Toplantısı metninde "Dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığı değerlendirilmiştir" ifadesi kullanılmıştı. Yani faizin geldiği yer artık enflasyondaki gerileme için yeterli görülmeye başlanıyor. Metinde, "Parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır." denilmişti. Ekonomistler "kısa zaman dilimi" konusunda ikiye bölümnüş durumda. Bir kısmı faizin Aralık toplantısında son kez artırılacağı görüşünde. Diğer kısım ise Aralık'ın ardından Ocak'taki toplantı için de faiz artışı tahmini yapıyor.

Piyasa Katılımcıları Anketi faiz konusunda ortak görüş olmadığını ortaya koyuyor. Katılımcıların bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi yıl sonu için yüzde 42,50. Ancak 3 ay sonrası için yüzde 43,76. Anket tahmin ortalamasını yansıttığı için görüş farklılıklarına işaret ediyor.

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley geçen hafta faizde zirvenin yüzde 45 ile Ocak'ta görüleceği tahminini paylaşmıştı.

Faizde zirve noktanın nerede görüleceği piyasanın da odaklanacağı ana konu. Saat 14'te yayımlanacak PPK metni ile faiz artışına Ocak'ta devam edilip edilmeyeceği de büyük olasılıkla öğrenilecek. Ekonomistlere göre ondan sonra asıl başlık "faizin ne kadar yüksek kalacağı" olacak. Bu konuda genel tahminler yılın üçüncü çeyreğinde faiz indirimine işaret ediyor. JP Morgan, Citi, UBS, Goldman Sachs gibi yatırım bankaları yayımladıkları raporlarda bu tahminlerini paylaşmıştı. Piyasa katılımcıları anketinde de 12 ay sonrası için (Aralık 2024) faiz tahmini yüzde 36,65 düzeyinde. İndirim tahminindeki ana motivasyon enflasyonun zirveyi Mayıs ayında göreceği öngörüsü. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Yılın 3. Enflasyon Raporu sunumunda "Enflasyonun Mayıs 2024'te yüzde 70-75 arasında zirveyi görmesini bekliyoruz" demişti. Yani enflasyon düşmeye başladıkça faizler de ona paralel aşağıya çekilecek.

KREDİ KARTI FAİZİ HEMEN DEĞİŞMİYOR

Merkez Bankası faizi artırsa da bu kredi kartı ve üye iş yeri azami komisyon oranlarına ilk etapta yansıtılmayacak. Kredi kartı faizlerinde belirleyici olan referans faiz oranı yüzde 3,16'da kalacak.. Politika faizi yüzde 42,5 olmasına karşın kredi kartı faizi için yüzde 35 rakamı baz alınacak. Geçen ayki faiz kararı sonrası bu yönde bir karar alınmıştı. Bu karar yeni yıla kadar geçerli olacak. Düzenlemenin uzatılıp uzatılmayacağı ise şu an için belirsiz. Mevcut uygulamalar gereği bankalar kredi kartı faizlerini 1 ay sonra güncelleyebiliyor. Yıl bitimine de 10 gün kaldığı için faizler en erken 40 gün sonra değişecek.

KKM FAİZİ NE OLACAK?

Merkez Bankası Aralık ayı başında döviz dönüşümlü kur korumalı mevduat hesapları için önemli bir karar aldı. Normal şartlarda döviz KKM'sinden dönüşlere bankalar politika faizinin altında faiz veremiyordu. Politika faizi yüzde 40 olduğu için, bankalar döviz KKM'sine yıllık en az yüzde 40 faiz ödemek zorundaydı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle alt faiz oranı politika faizinin yüzde 85 olarak belirlendi. Yani döviz KKM'sine verilebilecek en düşük faiz oranı yıllık yüzde 34'e çekildi. Merkez, sürpriz bir karar almaz ve faizi yüzde 42,5'e çıkarırsa, döviz KKM'sinde de en düşük faiz oranı yüzde 36,1'e yükselecek. Merkez Bankası'nın 2024 yılı enflasyon tahmini yüzde 36. Yani döviz dönüşümlü KKM'de yıllık faiz oranı kıl payı ile enflasyon tahmininin üzerine çıkacak.

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