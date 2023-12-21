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AİHM Bylock'u kabul etmedi

AİHM, ByLock bağlantılı bin davayı kabul edip işleme alarak Türkiye'ye bildirdi. AİHM, Bylock'u kullanan herkesin, yalnızca bu temelde silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan mahkum edilebileceği anlamına gelmediğini öne sürdü

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Aralık 2023 08:51, Son Güncelleme : 21 Aralık 2023 09:03
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AİHM Bylock'u kabul etmedi


Sabah Gazetesinde yer alan habere göre: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), ByLock kullanmak, Bank Asya'da hesabı olmak ve gizli bir tanığın ifadesiyle mahküm olan öğretmen Yüksel Yalçınkaya'nın yaptığı başvuruyu karara bağlayıp, skandal bir şekilde Türkiye'nin insan hakları ihlalinde bulunduğuna karar vermişti.

Türk yargısının yaptığı yargılamaları tanımadan kendi içtihatlarında delilleri değerlendirme yetkisi olmamasına rağmen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, FETÖ'cülerin avukatlığına soyunmuştu.


AİHM KAPIYI FETÖ'CÜLERE AÇTI

FETÖ'cülerin davalarında yetkisini aşarak delil değerlendirme telaşına giren AİHM, ByLock kullandıkları gerekçesiyle 'Terör örgütü üyeliği' suçundan çeşitli cezalara çarptırılan bin kişinin başvurusunu kabul edip hemen işleme aldı.


Mahkeme, 'hak ihlali' temelinde Türkiye'ye karşı dava açmak için yapılan başvuruları bilgi ve görüş için Türkiye'ye iletti. Toplam beş dosya halinde tebliğ edilen dava başvuruların, 2019-2023 yılları arasında AİHM gündemine taşınmış şikayetlerden oluştuğu öğrenildi.

AİHM BYLOCK'U KABUL ETMEDİ

Başvurucular, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. ve 7. maddesini öne sürerken, delil değerlendirme yetkisini açan AİHM ise yaptığı açıklamada yine skandal ifadelere yer verdi.

Delil değerlendirme yetkisini aşan AİHM, Bylock'u kullanan herkesin, yalnızca bu temelde silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan mahkum edilebileceği anlamına gelmediğini öne sürdü.

2019-2023 YILLARI ARASINDAKİ BAŞVURULARDAN OLUŞUYOR

Yüksel Yalçınkaya kararıyla kapılarını FETÖ'cülere açan AİHM, açıklamasında da bunu dile getirmekten çekinmedi. Yüksel Yalçınkaya kararına atıf yapılan açıklamada, "Başvuranlar bin Türk vatandaşıdır. Başvurularını 2019-2023 yılları arasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptılar.

'Gülen hareketi' olarak bilinen ve Türk makamları tarafından darbe girişiminin arkasında olduğu düşünülen silahlı terör örgütü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğine ilişkin mahkümiyet kararlarıyla ilgilidir.

Başvuranlara göre, mahkümiyet kararları, yerel mahkemelerin küresel bir uygulama adı altında FETÖ/PDY üyelerinin özel kullanımına yönelik olarak tasarladığı 'ByLock' adlı şifreli mesajlaşma uygulamasını kullandıkları iddiasına dayanıyordu" denildi.

Açıkalamada, "Başvuranlar esas olarak FETÖ/PDY üyeliği suçundan yargılanmaları ve mahküm edilmelerinin Avrupa Sözleşmesi'nin 7. maddesi kapsamındaki kanunsuz ceza olmaz ilkesini ve Sözleşme'nin 6. maddesi kapsamındaki adil yargılanma hakkını ihlal ettiğinden şikayetçidir" ifadeleri kullanıldı.

Dilhan Dumanoğlu

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