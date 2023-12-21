Sosyal medya platformu X'e dünya çapında erişim sorunu
Downdetector.com'a göre sosyal medya platformu X ve X Pro, Perşembe günü erken saatlerde dünya çapında kesintiler yaşadı.
Haber Giriş : 21 Aralık 2023 09:13, Son Güncelleme : 21 Aralık 2023 09:53
Eski adı Twitter olan X kullanıcıları, paylaşımları görüntüleyemiyor.
Kullanıcılar, X Pro'da "Gönderiler bekleniyor" yazan bir mesajla ve yükleme sorunlarıyla karşılaşıyor.
Downdetector verilerine göre 47 binden fazla ABD'li kullanıcı X ve X Pro'da erişim sorunlarıyla karşılaştı.
Downdetector, kullanıcılar dahil çeşitli kaynaklardan gelen durum raporlarını toplayarak kesintileri takip ediyor.
Kaynak: Downdetector.com