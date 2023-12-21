Motorine zam bekleniyor

Benzin grubunda ise bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 1 lira 62 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Zam pompa fiyatlarına yansıyacak.

BENZİN VE MOTORİNDE ZAM VAR MI?

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