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Adana Büyükşehir Belediyesine operasyonunda 10 şüpheli adliyede

Adana Büyükşehir Belediyesine yönelik, rüşvet alındığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2023 10:11, Son Güncelleme : 21 Aralık 2023 10:12
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Adana Büyükşehir Belediyesine operasyonunda 10 şüpheli adliyede

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliğince, Adana Büyükşehir Belediyesinde "rüşvet alındığı" ve "ihaleye fesat karıştırıldığı" iddiasıyla 18 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Büyükşehir belediye başkanı danışmanlarından M.S. ile 2 belediye çalışanı, 3 reklam firması yöneticisi ve 4 firma çalışanı sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine götürüldü.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği, Adana Büyükşehir Belediyesinde "rüşvet alındığı" ve "ihaleye fesat karıştırıldığı" yönünde Nisan 2022'de aldığı bir ihbar üzerine teknik ve fiziki takip başlatmıştı.

Bu kapsamda 18 Aralık'ta operasyon düzenleyen ekipler, büyükşehir belediye başkanı danışmanlarından M.S'nin de aralarında olduğu 10 zanlıyı gözaltına almıştı.

Ekipler, belediye binasında da arama yapmıştı.

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